Wiemy, ile będą kosztowały smartfony z serii iPhone 14!

Pomimo tego, że do premiery smartfonów z serii iPhone 14 pozostało jeszcze około 8 miesięcy, to plotki na ich temat nasilają się z każdym tygodniem. Według najnowszych przecieków poznaliśmy ceny poszczególnych modeli nadchodzących smartfonów amerykańskiego producenta.

Seria iPhone 14 będzie rewolucyjna?

iPhone 14 to w dalszym ciągu zagadka, jednak co chwila poznajemy nowe szczegóły na temat tegorocznych smartfonów amerykańskiego giganta. W ostatnim czasie sporo mówi się o usunięciu notcha, który zniknie z najmocniejszych wariantów serii – Pro i Pro Max. Charakterystyczny element zniknąłby z telefonów Apple po pięciu latach. Zadebiutował on wraz z iPhone X w 2017 roku.

Notch, który kojarzy się już wyłącznie z telefonami Apple w iPhone 14 Pro i Pro Max miałaby zastąpić dziurka. Gdyby amerykański gigant z Cupertino rzeczywiście zdecydowałby się na tego typu rozwiązanie, w końcu dogoniłby swoją konkurencję, która od dawna nie stosuje już dużych notchy. Nawet w swoich budżetowych modelach.

Jak smartfony będą prezentować się cenowo?

Przecieki na temat konstrukcyjnych rozwiązań, które Apple wykorzystana w smartfonach z serii iPhone 14 to niejedyne informacje, jakie do nas docierają. W sieci pojawiły się rzekome ceny poszczególnych modeli. Ceny smartfonów Apple nie będą niskie, jednak jeśli porównamy je do konkurencji, to nie będą bardzo się wyróżniać. Ciekawe jest jednak to, że według leakera z oferty zniknie iPhone Mini, którego zastąpi model Max.

Według użytkownika @LeaksApplePro podstawowa wersja iPhone 14 zostanie wyceniona na 799 USD, czyli tyle samo co w przypadku „trzynastki”. To jedyne pozytywy, ponieważ inne wersje będą droższe. Nowy model 14 Max będzie kosztował 899 USD, czyli o 200 dolarów więcej niż wersja Mini, którą zastępuje. Rewolucyjny 14 Pro zostanie wyceniony 1099 USD, zaś wersja Pro Max na 1199 USD.

Patrząc jednak na przecieki dotyczące Samsunga Galaxy S22 Ultra w wersji 8 GB ma kosztować więcej, niż wersja Pro Max „czternastki”, to ceny smartfonów Apple nie są już takie straszne. Czy plotki okażą się prawdziwe? Na to będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Źródło: Twitter