Wiemy, ile FC Barcelona może wydać na Roberta Lewandowskiego!

Saga związana z Robertem Lewandowskim i podpisaniem nowego kontraktu z Bayernem Monachium zdaje się zbliżać ku końcowi. Obie strony nie mogą dojść do porozumienia, dlatego też scenariusz, w którym Polak trafia na Camp Nou, jest coraz bardziej prawdopodobny. Pojawiły się informacje zdradzające, ile FC Barcelona może zaoferować Bawarczykom za Polaka.

Robert Lewandowski opuści Monachium? Wszystko na to wskazuje

Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że Robert Lewandowski nie dogada się z Bayernem Monachium w kontekście nowego kontraktu. Polak chce umowy opiewającej na minimum dwa lata, co dla bawarskiego klubu jest nie do przyjęcia. Pomimo tego, że kapitan reprezentacji Polski jest w świetnej formie, to jednak dużą rolę odgrywa tutaj kwestia wieku napastnika. Niemiecki klub chce dać sobie pole manewru, w razie, gdyby zdecydowali się wytransferować piłkarza.

Przeczytaj także: Konflikt na linii Lewandowski – Nagelsmann. Trener powodem odejścia Polaka?

Wychodzi więc na to, że Lewandowski wkrótce będzie musiał szukać nowego miejsca zamieszkania i bardzo prawdopodobnie będzie to słoneczna Katalonia. O transferze Polaka do Barcy mówi się już od jakiegoś czasu. Z początku były to jednak tylko i wyłącznie plotki, jednak z czasem okazało się, że FC Barcelona jest bardzo mocno zainteresowana ściągnięciem kapitana reprezentacji Polski do swojego składu.

Czy Robert Lewandowski wkrótce trafi na Camp Nou? Fot. MenWorld

FC Barcelona ustaliła, ile może wydać na Lewego

Jak podaje niemiecki dziennik „Sport Bild”, FC Barcelona jest coraz bardziej zaangażowana w transfer napastnika. Według gazety kataloński klub wyznaczył sobie nawet próg, jeśli chodzi o kwotę transferu Lewandowskiego. Okazuje się, że „Duma Katalonii” jest gotowa zapłacić Bayernowi Monachium 40 mln euro za Polaka. Pozostaje też kwestia finansów. Według przecieków „Lewy” może liczyć na roczną pensję w granicach 30-35 milionów euro.

FC Barcelona jasno postawiła sprawę i teraz musimy tylko czekać na odpowiedź niemieckiego klubu, jak i samego piłkarza. Nie ma co ukrywać, kwestia zarobków na pewno jest bardzo kusząca dla polskiego zawodnika, ponieważ w Bayernie zarabia on około 24 milionów euro rocznie. Podobno agent piłkarza, Pini Zahavi zdradził władzom „Dumy Katalonii”, że Bayern wkrótce będzie skłonny zasiąść do rozmów. Co więcej, według niego 40 milionów euro to kwota, która zadowoli Bawarczyków.

Polak podobno coraz mocniej naciska na transfer do Hiszpanii, jednak najpierw chce spotkać się z władzami Bayernu i zobaczyć, czy dojdą do porozumienia. Niemiecki dziennik podaje, że jeśli tak się nie stanie, FC Barcelona ma ogromną szansę na pozyskanie kapitana reprezentacji Polski.

Źródło: Sport Bild