Jaki typ nadwozia miał mieć samochód Apple? Już wiadomo!

Auto produkowane przez Apple to już przeszłość, producent oficjalnie anulował prace nad projektem, który został odstawiony na półkę. Najnowszy raport Bloomberga zdradza, jaki typ nadwozia miał mieć samochód Apple!

“Bochenek chleba”, taki kształt miał mieć samochód Apple

W raporcie Bloomberga możemy przeczytać kilka ciekawych kwestii na temat anulowanego projektu samochodu Apple. Okazuje się, że pojazd miał zaspokoić bardzo specyficzną niszę. Wygląd, jaki miał mieć samochód Apple to “biały minivan z krągłymi bokami”, przez co wewnętrznie często nazywany był “bochenkiem chleba”.

Przeczytaj także: Nie uwierzysz, ile Apple wydało na anulowany projekt auta

Samochód Apple miał oferować przesuwne drzwi oraz wielki panoramiczny dach oraz opony o zewnętrznej powłoce w białym kolorze. W środku pojazd posiadał “gigantyczny telewizor” połączony z potężnym systemem dźwiękowym, a siedzenia można było przekształcić w rozkładane fotele.

Powodów porażki projektu Apple Car było kilka. Na zdjęciu koncept auta. Źródło: Vanarama

Powodów porażki jest kilka

Nowoczesny samochód elektryczny Apple oficjalnie poszedł w odstawkę. Kto wie, może w przyszłości gigant z Cupertino zdecyduje się na wznowienie prac nad swoim autem? Na ten moment jednak projekt został wstrzymany, a do nas docierają coraz częstsze raporty na temat tego, jak miał wyglądać samochód i jakie były prawdziwe powody rezygnacji z jego produkcji.

Jak podaje Bloomberg, prawdziwym powodem rezygnacji z projektu był fakt, że Apple porwało się “z motyką na Słońce”. Stworzenie samochodu okazało się zbyt ambitne – gigant nie był w stanie stworzyć jeżdżącego prototypu, a problemem okazała się także m.in. potencjalna produkcja.

Powodów porażki projektu Apple Car było kilka. Na zdjęciu koncept auta. Źródło: Vanarama Powodów porażki projektu Apple Car było kilka. Na zdjęciu koncept auta. Źródło: Vanarama

Apple chciało przejąć Teslę, potem Mercedesa

Apple chcąc pchnąć do życia swoje plany na temat auta, rozważało kupno Tesli, która w tamtym okresie warta była ok. 30 miliardów dolarów – transakcja została anulowana przez Tima Cooka trzy lata po tym, jak został dyrektorem generalnym Apple w wyniku negocjacji z Elonem Muskiem. To miał być krok do wejścia na rynek motoryzacyjny.

Innym planem było przejęcie Mercedes-Benz, jak sugeruje raport Bloomgberga, jednak niemiecki producent kierował rozmowy w stronę partnerstwa. Niemiecki koncern zgodził się na współpracę z Apple, jednak chciał, aby gigant technologiczny udostępnił platformę do jazdy autonomicznej i interfejs użytkownika dla aut Mercedesa. To prawdopodobnie skłoniło Apple do wycofania się z umowy.

Źródło: opr. wł./Bloomerg (via WCCFTech), zdjęcia: Vanarama