Reprezentacja Polski po raz kolejny mierzy się ze zmianą trenera. Media wymieniają dwa nazwiska, które miałyby poprowadzić drużynę narodową w pozostałych meczach eliminacyjnych do Euro 2024. Dowiedzieliśmy się, kiedy poznamy nazwisko nowego selekcjonera. Kiedy i gdzie oglądać transmisję z konferencji?

Santos wyleciał po ośmiu miesiącach

Fernando Santos to uznany trener, który na swoim koncie ma m.in. tytuł Mistrza Europy z 2016 roku, kiedy to z reprezentacją Portugalii w finale Euro 2016 pokonał Francję. W ćwierćfinale zresztą pokonał naszą drużynę narodową. Wszyscy więc myśleli, że nazwisko to odmieni grę naszej kadry narodowej po niepowodzeniach na Mistrzostwach Świata w Katarze.

Fot. PZPN

Niestety, bilans meczowy Santosa w roli selekcjonera reprezentacji Polski to dwa zwycięstwa i trzy porażki oraz przedostatnie miejsce w tabeli grupowej eliminacji do Mistrzostw Europy 2024 w Niemczech. Oczekiwania były wielkie, jednak rzeczywistość okazała się brutalna, a atmosfera wokół drużyny jest najgorsza od lat. Czas więc na zmiany.

Kiedy poznamy nazwisko nowego selekcjonera?

Pojawiły się informacje na temat tego, kiedy poznamy nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Jak poinformował PZPN, jutro, czyli 20.09, o godzinie 12:00 odbędzie się konferencja prasowa z nowym trenerem drużyny narodowej. Transmisja z wydarzenia odbędzie się na oficjalnym kanale Polskiego Związku Piłki Nożnej, czyli Łączy Nas Piłka na YouTube.

Obecnie kandydatów jest dwóch – Marek Papszun, który po wygraniu mistrzostwa kraju z Rakowem Częstochowa postanowił zrobić sobie przerwę i pełni rolę eksperta w jednej ze stacji telewizyjnych oraz Michał Probierz, który aktualnie jest trenerem kadry U-21.

