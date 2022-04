Wikipedia ukarana przez Rosję! To koniec serwisu w tym kraju?

Wikipedia bardzo szkodzi propagandzie szerzonej w Federacji Rosyjskiej. Kraj, którym rządzi Władimir Putin, straszył właściciela serwisu, że jeśli wpisy o wojnie na Ukrainie nie zostaną ściągnięte, zostanie on ukarany karą grzywny. Rosja nie doczekała się spełnienia swoich żądań, dlatego też Wikimedia Foundation została ukaraną grzywną. Czy to koniec tego serwisu w kraju?

Wikipedia będzie niedostępna na terenie Federacji Rosyjskiej?

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego i od tamtego czasu rosyjskie wojska mordują niewinnych ludzi i niszczą ich miasta. Na Federację Rosyjską nałożono sankcje, jednak jak widać, nic one nie dają, a Władimir Putin uparcie dąży do celu podbicia ukraińskich ziem. Oczywiście według rosyjskiego rządu wojska ratują Ukraińców z rąk faszystów. Taka przynajmniej rozgłaszana jest propaganda i niestety, spora część obywateli tego kraju w to wierzy.

Nie wszystko jednak da się ukryć, a przykładem jest tutaj artykuł w serwisie Wiki, którego Rosjanie chcieli się pozbyć. Kilka tygodni temu pisaliśmy o tym, że artykuł, w którym opisywane są działania wojsk rosyjskich na terenie Ukrainy, są sprzeczne z tym, co twierdzi rosyjski rząd. Obywatele tego kraju nagle zaczęli pobierać strony serwisu w obawie, że wkrótce zostanie on zablokowany w ich kraju. Wkrótce to może okazać się prawdą.

Rosja nakłada karę grzywny na Wikimedia Foundation

Na początku kwietnia pojawiła się informacja o tym, że rosyjski rząd wydał oświadczenie, w którym to nawołuje do właściciela serwisu Wikipedia, aby ten usunął wpisy dotyczące wojny na Ukrainie. Prawda o tym, co dzieje się na ukraińskich ziemiach nie była oczywiście wygodna dla Federacji Rosyjskiej. Roskomnadzor groził wtedy Wikimedia Foundation karą w wysokości 4 milionów rubli (ok. 240 tys. złotych). Wpisy nie zniknęły, a rosyjski rząd dotrzymał słowa.

Jak podaje serwis Reuters, Roskomnadzor nałożył na Wikimedia Foundation karę w wysokości 3 milionów rubli (ok. 190 tys. PLN). Jest to nieco mniejsza kara, jaka pierwotnie była sugerowana. Według rosyjskiego rządu w serwisie pojawiają się nieprawdziwe i niedokładne informacje na temat „specjalnej operacji wojskowej” odbywającej się na Ukrainie. Tak oczywiście zasugerowała rosyjska agencja informacyjna, Interfax.

Czy Wikimedia Foundations zapłaci karę? Mało prawdopodobne. Jeśli tego nie zrobi, to wkrótce serwis może zostać zablokowany na terenie Federacji Rosyjskiej. Będzie on dostępny tylko i wyłącznie za pośrednictwem usług VPN.

