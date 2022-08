Jeśli to nie żart, Wilk Elektronik, właściciel GoodRam jest ofiarą włamania. Chodzi o atak na serwer poczty. Co gorsze, podobna sytuacja miała już miejsce w tym roku, dlatego albo otrzymałem wiadomość z opóźnieniem albo faktycznie cyberprzestępcy znów dostali się do danych popularnej polskiej firmy.

Dostałem dziś na swoją skrzynkę pocztą wiadomość pochodzącą z adresu goodram.com, a więc wydaje się, że wszystko wydaje się być prawdziwe. Firma informuje, że doświadczyła incydentu bezpieczeństwa związanego z atakiem na serwer poczty. Według wiadomości istnieje prawdopodobieństwo, że cyberprzestępcy dotarli do korespondencji elektronicznej, która może być wykorzystana do tworzenia fałszywych wiadomości. Treści te mogą być podpisane nazwiskiem pracownika, a także zawierać treść oryginalnej korespondencji. Rzecz jasna, finalnie wiadomość ma zachęcić nas do klikania w niebezpieczne linki.

Wilk Elektronik, właściciel GoodRam ofiarą włamania?

Czy polski producent sprzętu komputerowego, znanego przede wszystkim z pamięci RAM oraz nośników danych faktycznie padł ofiarą przestępców? Być może tak, skoro otrzymałem taką wiadomość, aczkolwiek zaskakujące jest to, że o tej sprawie wspominał pod koniec marca portal Telepolis. Analizując treść newsa, która również została opublikowana przez Niebezpiecznik dochodzę do wniosku, że już wtedy klienci, a raczej wszyscy ci, którzy mieli jakąkolwiek styczność z domeną goodram.com, mogli paść ofiarą ataku.

Firma Wilk Elektronik S.A. "doświadczyła" incydentu bezpieczeństwa.



Chodzi o domenę goodram[.]com, a raczej treści Waszych e-mail, jakie były na serwerze pocztowym obsługującym tę domenę, bo to ten serwer był obiektem doświadczenia. pic.twitter.com/iRw33LI6tF — Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) March 31, 2022

Dlaczego więc dopiero teraz dostaję identycznego maila? Być może faktycznie to drugi raz, kiedy Wilk Elektronik musi ratować się przed atakiem cyberprzestępców. Podobno o zdarzeniu został powiadomiony Prezes UODO. Miejmy nadzieję, że sprawa zostanie szybko wyjaśniona.