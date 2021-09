Windows 11 wyeliminuje coś, co irytowało w poprzednich systemach

Każdy, kto kiedykolwiek korzystał z systemu Windows, miał taki moment, kiedy potrzebował szybkiego dostępu do komputera, gdy nagle system rozpoczął aktualizację. Niezwykle irytująca sytuacja. Na całe szczęście w Windows 11 tego unikniemy, ponieważ aktualizacje będą mniejsze i częstsze.

Windows 11 będzie aktualizował się znacznie szybciej

Duże i co najgorsza długie aktualizacje systemu Windows były zmorą poprzednich wersji systemu operacyjnego od Microsoft. Nie dość, że oczekiwanie na większe pliki było długie, to samo instalowanie aktualizacji nie należało do najszybszych. Na całe szczęście Microsoft zdecydował się rozwiązać ten irytujący problem. Rozwiązanie jest bardzo proste i zostanie już zastosowane w Windows 11.

Aktualizacje w Windows 11 będą znacząco mniejsze niż w „dziesiątce”. Mówimy tutaj o wadze o 40% mniej niż w Windows 10. To przeniesie się nie tylko na szybkość pobierania aktualizacji, ale również na ich instalację. Warto jednak zaznaczyć, że Microsoft postanowił zmienić rodzaj dystrybucji aktualizacji oprogramowania. Z dwóch dużych, które systemy dostawały co pół roku, w „jedenastce” będzie udostępniania tylko jedna do roku. Za szybkość instalowania aktualizacji w nowym systemie odpowiedzialny będzie nowy silnik wbudowany w system. Będzie on pobierał aktualizacje w tle.

Przeczytaj także: Windows 10. Poważna luka wywołana urządzeniami marki Razer!

7.5 Wynik

Microsoft wykorzysta w Windows 11 usprawniony mechanizm wykrywania aktywnych godzin korzystania z komputera. Dzięki temu system będzie zbierał dane, kiedy wykorzystujemy komputer do pracy i po analizie będzie pobierał części plików z aktualizacjami w okresach, kiedy z urządzenia korzystamy bardziej rekreacyjnie. Wszystko zapowiada się ciekawie, pozostaje pytanie, jak będzie w praktyce?

Kiedy system zostanie udostępniony użytkownikom?

Pierwsze wersje systemu Windows 11 są już dostępne do pobrania w ramach beta testów. Pobierać nowy OS mogą użytkownicy, którzy zapisali się w programie Windows Insider. Sam system zostanie mocno odmieniony. Będzie on oferował znacznie świeższy i minimalistyczny design, co według większości użytkowników jest bardzo na plus.

Kiedy więc Microsoft udostępni system do ogółu? 5 października Microsoft zacznie udostępniać użytkownikom pierwsze pliki, które zmienią m.in. wygląd okienek czy systemowe aplikacje. Cała aktualizacja systemu do wersji Windows 11 nastąpi 11 listopada bieżącego roku.