Dziś Wisła Kraków walczy o przetrwanie w Ekstraklasie. Jeśli przegra na wyjeździe z Radomiakiem Radom, dla „Białej Gwiazdy” nie będzie już ratunku.

Zarówno Bruk-Bet Nieciecza, jak i Górnik Łęczna odpadają już z Ekstraklasy. Dla tych drużyn nie ma już ratunku. Szczególnie zawodnicy z Niecieczy nie mają już szans, gdyż wczoraj przegrali z Piastem na swoim boisku. Na krawędzi spadku do Fortuna 1 Ligi są natomiast drużyny takie jak Wisła Kraków, Śląsk Wrocław, Jagiellonia Białystok i Stal Mielec. I to właśnie „Biała Gwiazda” ma najgorszą sytuację zajmując 16 miejsce w tabeli mając zaledwie 31 punktów i dwa trudne mecze do rozegrania.

Wisła Kraków walczy dziś z Radomiakiem o być albo nie być 27

Czy Wisła Kraków spadnie z Ekstraklasy?

Stal Mielec zremisowała dziś mecz u siebie ze Śląskiem Wrocław. To oznacza, że tak naprawdę nie wiemy, która drużyna oprócz Bruk-Bet Nieciecza i Górnika Łęczna odpadnie z Ekstraklasy. Dlatego też Wisła Kraków musi w Radomiu zdobyć komplet punktów, jeśli nadal chce grać w gronie najlepszych drużyn polskiej ligi. Temat ostatnich dwóch kolejek jest bardzo ciekawy i niepewny. Szczególnie dla „Białej Gwiazdy”.

Radomiak walczy tak naprawdę „o nic”. Jedyne co może zrobić, to przekreślić marzenia Wisły Kraków o pozostaniu w Ekstraklasie, gdyż jeśli dziś wiślacy przegrają, mogą powoli zacząć pakować się do Fortuna 1 Liga. Ewentualnie, może zrehabilitować się przed własną publicznością po ostatnim, fatalnym meczu z Zagłębiem Lubin, który Radomiak przegrał aż 1:6. Jest to też ostatnie spotkanie u siebie, gdyż w przyszłym tygodniu radomianie zagrają z Piastem w Gliwicach.

Wisła Kraków walczy dziś z Radomiakiem o być albo nie być. Fot. Bartek Ziółkowski.

Wisła – Radomiak. Mecz „być albo nie być” dla „Białej Gwiazdy”

O wiele większe parcie na wynik będzie mieć zapewne Wisła Kraków. Jeśli wiślacy nie chcą spaść z Ekstraklasy muszą wygrać. Minimalny cień szans na pozostanie w lidze daje remis ale wtedy mówimy o tak zwanych „matematycznych szansach”. Kto może zwyciężyć w tym spotkaniu? Tak naprawdę nie ma faworyta, ponieważ zarówno Wisła jak i Radomiak nie może pochwalić się wygranym meczem przez ostatnie cztery kolejki. Wiślacy mogą mieć problem z wygraną podczas dzisiejszego spotkania, ponieważ nie zagra zarówno Luis Fernandez, Jakub Błaszczykowski oraz Alan Uryga. Nie wiemy, czy na boisku pojawią się Joseph Colley, Zdenek Ondrasek, Marko Poletanovic oraz Gieorgij Żukow.

Radomiak Radom – Wisła Kraków. Gdzie oglądać mecz?

Spotkanie na MOSIR Radom rozpocznie się o godzinie 17:30. Mecz Radomiak – Wisła można zobaczyć za pośrednictwem Canal+ Sport.

Źródło zdjęć: profil Wisła Kraków na Facebooku. Zdjęcie główne wykonał Bartek Ziółkowski.