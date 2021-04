Władca Pierścieni od Amazon najdroższym serialem w historii!

„Władca Pierścieni” napisana przez J.R.R Tolkiena to jedna z najlepszych książek fantasty w historii literatury. Z kolei ekranizacja Drużyny Pierścienia w wykonaniu Petera Jacskona jest jedną z najlepszych trylogii w historii kinematografii. Czy Władca Pierścieni od Amazon będzie najlepszych serialem fantasty w historii? Najwyższy budżet w historii tego typu produkcji może to wskazywać.

Władca Pierścieni od Amazon – serialowe uniwersum Śródziemia

Opowieści płynące z fantastycznej krainy Śródziemia mają rzeszę fanów na całym świecie. Władca Pierścieni to tytuł, który wzbudza zachwyt i emocje, niezależnie czy czytamy książkę czy oglądamy trylogię filmów. Władca Pierścieni od Amazona ma takie same aspiracje. Pierwsze informacje na temat powstania nowego serialu pojawiły się dwa lata temu i już wtedy rozbudziły nadzieje fanów twórczości Tolkiena. Serial o przygodach Śródziemia był mocno wyczekiwany przez fanów.

Fabuła serialu The Lord of the Rings on Prime ma opowiadać o czasach, kiedy w Śródziemiu panował względny pokój pomiędzy wszystkim ludami. Akcja będzie odbywać się w okolicach 1200 roku Drugiej Ery. Są to czasy, w których to Sauron, pod płaszczem dobroci zaczął powoli wdrażać swój plan przejęcia władzy nad całą krainą. W historii spotkamy znanych z opowieści Tolkiena oraz ekranizacji Jacksona bohaterów oraz nowe postacie, które powstały na potrzeby serialowego uniwersum.

W serialu pojawią się popularne postacie z książek i z filmów trylogii „Władca Pierścieni”.

Najdroższy serial w historii

Władca Pierścieni przygotowany przez Amazon ma być najdroższym serialem w historii. W wywiadzie dla Radio New Zealand, Stuart Nash, minister rozwoju gospodarczego i turystyki Nowej Zelandii, w której kręcone są zdjęcia, powiedział, że kręcenie serialu będzie znaczące dla gospodarki całego kraju. Wszystko dzięki realizacji serialu.

Nash zdradził, że pierwszy sezon serialu Władca Pierścieni od Amazon kosztował około 650 milionów dolarów nowozelandzkich. W przeliczeniu na amerykańskie dolary jest to 465 milionów! Dla porównania, jeden sezon Gry o Tron kosztował około 180 milionów dolarów. O tym, że Amazon na serial przeznaczy ponad miliard dolarów wiedzieliśmy od dawna, jednak suma za jeden sezon i tak wydaje się niewyobrażalna.

Pierwszy sezon Władcy Pierścieni od Amazon na zadebiutować w tym roku.