Karol Snopek

"Władca Pierścieni Podróże przez Śródziemie" to gra, która skierowana jest przede wszystkim do miłośników twórczości J. R. R Tolkiena. Nathan Hajek i Grace Holdinghaus, czyli projektanci gry, stworzyli naprawdę ciekawy i przede wszystkim wciągający tytuł, który na swój sposób pozwala poznać Śródziemie. Pojedynki z wrogami, liczne dodatki, akcje oddziaływania, dokładanie i eksplorowanie mapy - wszystko to składa się na niesamowitą rozgrywkę, która bezlitośnie zabija czas. Gra jest skomplikowana, a jej instrukcja mogłaby być jaśniejsza, jednak to nie ma wpływu na to, jak udanym tytułem jest "Władca Pierścieni Podróże przez Śródziemie". Tak rozbudowana gra swoje kosztuje (430 zł za podstawę), a jeśli chcielibyśmy dokupić wszystkie dodatki, to musimy się liczyć z wydatkiem ok. 1300 złotych. Kwoty te są ogromne, ale jeśli macie wsród swoich znajomych miłośników Władcy Pierścieni i często się spotykacie, to z pewnością będzie to stały element rozrywki w waszym gronie.

