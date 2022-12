Czesław Michniewicz nie jest pewny swojej posady selekcjonera reprezentacji Polski. Prezes PZPN, Cezary Kulesza, rozważa inne opcji. Czy Włoch poprowadzą naszą kadrę? Rzekomo do PZPN zgłosiły się trzy wielkie nazwiska. Czy to któryś z nich poprowadzi naszą drużynę narodową?

Włoch poprowadzi kadrę narodową?

Informacje o tym, że reprezentacja Polski poszukuje nowego selekcjonera, rozniosły się w ekstremalnie szybkim tempie, a posada ta zainteresowała naprawdę duże nazwiska w świecie sportu. Czy to Włoch poprowadzi naszą kadrę? Wcześniej mówiło się, że Cezary Kulesza rozgląda się za trenerem, który mówi po polsku lub rosyjsku.

Włoch poprowadzi kadrę? Trzy wielkie nazwiska w kontakcie z PZPN! fot. PZPN

Jak się okazuje, do PZPN zgłosiło się trzech włoskich szkoleniowców i nie mówimy tutaj o nazwiskach znanych tylko dla węższego grona. Claudio Ranieri, Andrea Pirlo i Domenico Tedesco – agenci tych menadżerów przysłali CV do Polskiego Związku Piłki Nożnej. To Włoch poprowadzi naszą kadrę? Jest na to duża szansa!

Przeczytaj także: Oto główny kandydat na trenera reprezentacji Polski?

Przyszłość Czesława Michniewicza w roli selekcjonera reprezentacji Polski jest niejasna, a według portalu tvpsport.pl do siedziby PZPN napłynęło nawet do 70 zgłoszeń trenerów, którzy mogliby przejąć stery po polskim szkoleniowcu. Istnieje także opcja, że Michniewicz przedłuży kontrakt, choć wydaje się, że tak się nie stanie.

Ranieri, Pirlo i Tedesco zgłosili się do PZPN

Wśród trenerów, którzy zgłosili się do roli selekcjonera kadry narodowej, są trzy duże nazwiska. Claudio Ranieri to doświadczony szkoleniowiec, który poprawadził Leicester City do Mistrzostwa Anglii. Jego doświadczenie reprezentacyjne jest jednak znikome, ponieważ trenował reprezentację Grecji tylko przez cztery spotkania.

Andrea Pirlo to legendarny włoski zawodnik, którego można opsiać za jednego z najlepszych pomocników w historii futbolu. Jego kariera trenerska jest jednak dopiero w rozpędzie. Co prawda przez rok był trenerem Juventusu, jednak teraz prowadzi turecki Karagmruk.

Trzecim nazwiskiem jest Domenico Tadesco. Włoski szkoleniowiec nigdy wcześniej nie prowadził jeszcze reprezentacji żadnego kraju. W swoim CV ma takie kluby jak Spartak Moskwa, Schalke 04, Erzgebige Aue. Do września pracował w RB Lipsk.

Andrea Pirlo Źródło: Wikipedia Claudio Ranieri Źródło: Wikipedia Dominico Tedesco Źródło: Wikipedia

Czy Włoch poprowadzi kadrę narodową? Nie jest to wykluczone. Duże nazwiska z pewnością przyciągają uwagę, ale czy jest to dobry wybór, zwłaszcza że żaden z wyżej wspomnianych trenerów nie ma doświadczenia reprezentacyjnego?

Źródło: Sport TVP/ Zdjęcia: PZPN, Wikipedia