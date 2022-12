Dążenie w celu dekarbonizacji gamy modelowej Toyota zaczęła już w 1996 roku. Producent stara się korzystać z różnych technologii napędowych, dlatego już 25 lat temu zaprezentował trzy prototypy z napędami alternatywnymi. Była to właśnie hybryda, elektryk i auto z napędem wodorowym. To nie tylko Prius ale również RAV4 EV były początkiem marki w kierunku bezemisyjności. Z początku produkowane RAV4 EV 1 generacji miało 68 KM i zasięg 153 km. Po 6 latach druga generacja już posiadała 156 konny silnik z zasięgiem 166 km.

Nowy prototyp Toyoty Hilux wyposażony będzie początkowo w te same podzespoły co Toyota Mirai drugiej generacji. Marka dostała już grant od brytyjskiego rządu.

Nowa wodorowa Toyota Hilux to ukłon w stronę klientów i firm, które również dążą do dekarbonizacji, ale potrzebują również niezawodnych, a przy tym bezemisyjnych i praktycznych samochodów, jak właśnie pick-upy.

Get into your account.

Get into your account.

Privacy & Cookies Policy