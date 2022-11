„Nie umiemy grać”. Wojciech Szczęsny ostro i w punkt!

Reprezentacja Polski zremisowała z Meksykiem w pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata w Katarze i gra naszej drużyny, lekko mówiąc, nie zachwycała. Dlatego nastroje kibiców przed meczem z Arabią Saudyjską nie są zbyt optymistyczne. Wojciech Szczęsny ostro wypowiedział się na tematy stylu gry i w swoim komentarzu miał sporo racji.

Słodko-gorzki remis z Meksykiem

Pierwszy mecz na tegorocznym mundialu reprezentacji Polski ma słodko-gorzki smak. Z jednej strony nie przegraliśmy tego meczu, chociaż gra naszej kadry sprawiała, że niejeden kibic myślał o przełączeniu programu. Słodki smak to fakt, że po raz pierwszy od Euro 2016 udało nam się zdobyć punkt w pierwszym spotkaniu dużego turnieju.

Gorzki smak jest spowodowany tym, że Robert Lewandowski nie trafił rzutu karnego, który dałby nam zwycięstwo nad przeciwnikiem z Ameryki Północnej. Na próżno szukać pozytywów w grze naszych reprezentantów, bo ewidentnie planem na mecz było granie długich piłek. Polacy w jednym meczu wykonali ich ponad dwa razy więcej niż drugi w zestawieniu Katar. Wojciech Szczęsny ostro wypowiedział się na temat stylu gry, jaki od lat prezentuje nasza reprezentacja.

Słodko-gorzki remis z Meksykiem. Źródło: Łączy nas piłka @Twitter

Wojciech Szczęsny ostro o stylu gry

Bolączką polskiego futbolu, odkąd pamiętam, jest problem z wyprowadzaniem piłki od tyłu i układanie akcji od początku do końca. Nasza reprezentacja od zawsze wolała schować się do tyłu i czekać na okazję do kontrataku. W meczu z Meksykiem nawet to nam nie wychodziło. Wojciech Szczęsny postawił sprawę jasno i trudno się z nim nie zgodzić.

Podczas wywiadu dla TVP Wojciech Szczęsny ostro wypowiedział się na temat naszych możliwości konstruowania akcji od tyłu.

Moglibyśmy wiele razy spróbować zagrać od tyłu, tylko, że gdybyśmy dwa razy tę piłkę stracili i stracili dwie bramki, to nie wiem, czy ktokolwiek byłby zadowolony. My gramy słabo od tyłu i robimy sobie więcej krzywdy grając od tyłu, niż dobrego. (…) Nie jesteśmy na tyle dobrze przygotowani technicznie z tyłu.

"Robimy sobie więcej krzywdy niż dobrego, grając od tyłu" 😮

Mocne słowa od Wojciecha Szczęsnego❗️ pic.twitter.com/c3K5p1Nyp9 — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 25, 2022

Słowa te z pewnością są mocne, jednak nasz bramkarz ma wiele racji. Ograniczenia w technice naszych obrońców sprawiają, że gra od tyłu z przeciwnikiem, który jest dobry w pressingu, jest bardzo ograniczona. A takim zespołem z pewnością był Meksyk, dlatego taktyką na naszego pierwszego przeciwnika było granie długich piłek. Jest nadzieja, że kiedyś to się zmieni, ponieważ już we wtorkowym meczu widać było, że Jakub Kiwior chce ciągnąć do przodu, jednak był w tej kwestii osamotniony. Charakterystyka gry Kamila Glika jest zupełnie inna i tego się nie przeskoczy.

Miejmy nadzieje, że w sobotnim meczu z Arabią Saudyjską zobaczymy zupełnie inną reprezentację Polski, która przejmie inicjatywę i da nam powody do radości. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę o godzinie 14:00!

„Nie umiemy grać”. Wojciech Szczęsny ostro i w punkt! Fot. PZPN

Źródło: Twitter @TVPSport/ Łączy nas piłka/ PZPN