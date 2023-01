Wojciech Szczęsny pobije rekord włoskiej Serie A? Polski bramkarz nie zwalnia tempa i po świetnym występie na tegorocznym mundialu, wkrótce będzie mógł zapisać się na kartach historii włoskiej ligi!

Wojciech Szczęsny pobije rekord? Jest blisko!

Wojciech Szczęsny to jeden z dwóch piłkarzy, obok Bartosza Bereszyńskiego, który mógł wrócić z Kataru z podniesioną głową i powiedzieć, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Jego forma w bramce pozwoliła Polsce cieszyć się z awansu do kolejnej rundy turnieju. Co prawda ta zakończyła się po meczu z Francją w 1/8 finałów, jednak było to pierwszy awans z grupy po 36 latach!

Polski bramkarz rozpoczął już zmagania ligowe i wkrótce może zapisać się na kartach historii włoskiej ligi. Wojciech Szczęsny pobije rekord Serie A pod względem czystych kont, jeśli tylko w kolejnym spotkaniu nie wpuści do swojej bramki piłki. Do tej pory nie został pokonany przez 666 minut. Ile brakuje do rekordu?

Wojciech Szczęsny pobije rekord Serie A? Jest bardzo blisko! Fot. Juventus

Kolejne spotkanie z Napoli. Będzie ciężko!

Wojciech Szczęsny pobije rekord Samira Handanovicia, jeśli nie da się pokonać obecnemu liderowi włoskiej Serie A, czyli Napoli. To właśnie w kolejnym spotkaniu Juventus zmierzy się z drużną z Neapolu. Obecnie Szczęsny nie został pokonany od 666 minut, a rekord ustanowiony przez słoweńskiego bramkarza wynosi 703 minuty!

Polakowi do pobicia rekordu wystarczy 38 minut, co jak najbardziej jest do zrobienia. Spotkanie Juventus – Napoli rozpocznie się w piątek o godzinie 20:45. Stara Dama ewidentnie jest w gazie. W lidze zajmuje 2. miejsce i nie przegrała ligowego meczu od 8 spotkań. Czy przedłużą swoją passę zwycięstw?

Czy Polak pobije rekord Handanovica? Fot. Juventus

Źródło: Opr. wł./Transfermarkt, Zdjęcia: Juventus