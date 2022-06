Podczas odbywającej się w ostatnią sobotę gali KSW 72 doszło do oficjalnej zapowiedzi Wrzosek vs Sarara. Ten pojedynek będzie walką wieczoru sierpniowej gali KSW.

Wrzosek vs Sarara – walka, na którą czeka cała Polska

Obaj Panowie byli na „kolizyjnej” już wielokrotnie. Pomimo chęci organizatorów, do ich potencjalnego starcia na zasadach K1 finalnie nie doszło. Dzięki włodarzom KSW walka Wrzosek vs Sarara odbędzie się w największej federacji w Polsce na zasadach MMA. Gala KSW 73 odbędzie się już 20 sierpnia w Warszawie. Wrzosek, który od niedawna jest wolnym agentem o chęci wystąpienia w oktagonie mówił już we wrześniu zeszłego roku w wywiadzie dla Kanału Sportowego.

Jakby mi zrobili walkę w MMA z kickboxerem, to byśmy chyba nie musieli się umawiać, byśmy sobie oczko puścili i byśmy i tę walkę w kickboxingu stoczyli. Jest jedno nazwisko, z którym ja zawsze chciałem się zmierzyć. Kolega już zrezygnował ze startów kickboxerskich i zaczął swoją przygodę w MMA. Jestem mocno sfokusowany na swojej karierze w kickboxingu, natomiast jakiś przerywnik w postaci kickboxerskiej walki w MMA, by mi się na pewno bardzo podobał.

Z Glory do KSW

Zorganizowanie walki Wrzosek vs Sarara stało się możliwe, kiedy ten pierwszy został przymusowo zwolniony z topowej organizacji kickbokserskiej – Glory. O zwolnieniu Polaka było bardzo głośno, gdyż stało się to za sprawą kontrowersji w walce przeciwko legendarnemu Badr Hariemu. Wrzosek w wrześniu sensacyjnie znokautował Marokańczyka po czym doszło do rewanżu, w którym również przejmował inicjatywę. W pewnym momencie doszło do starcia kibiców, a walką została przerwana. Organizacja Glory zdecydowała się na zwolnienie Polaka, gdyż w ich opinii to kibice pochodzący z Warszawy wpłynęli znacząco na „burdy” podczas starcia Wrzosek vs Hari 2.

Wrzosek vs Sarara to sprawdzian umiejętności dla obu zawodników jednak dla Tomasza Sarary starcie w klatce to nie „pierwszyzna”. Swój debiutancki pojedynek dla organizacji KSW stoczył w lipcu zeszłego roku. Debiut zakończył się dla Sarary pomyślnie, gdyż pokonał ciosami w parterze Filipa Bradaricia. Dla Wrzoska będzie to pełnoprawny debiut w nowej formule.

