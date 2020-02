Wsparcie Windows 7, czyli początek końca

14 stycznia 2020 to dzień, który zakończył żywot systemu Windows 7. System był uznawany za najlepszy w historii, zaraz obok Windows XP. Mimo wielu ostrzeżeń od producenta systemu, jest na dzień dzisiejszy zainstalowany na 27% komputerów globalnie według gs.statcounter.com. Ta wartość nie spadnie szybko, ponieważ niektórzy użytkownicy nie mają zamiaru przesiadać się na nowsze systemy Microsoftu.

Bye, bye Windows 7, czyli powtórka z Windows XP

Przez 6 lat liczebność komputerów pracujących na Windows XP zdążyła spaść do 1.3%. Jednak niektóre sytuacje zmusiły Microsoft do wydania dodatkowych aktualizacji. Najnowszą wydano nawet w 2019 roku! Powodem przede wszystkim był ransomware WannaCry, który szyfrował dane na zaatakowanym komputerze. Wirus wywołał wielkie zamieszanie oraz atakował masowo. Co gorsza, wtedy Windows XP wciąż był dość popularny. Aktualizacja miała zaprzestać rozprzestrzenianie się wirusa na inne komputery. Pozostała jej część dotyczyła groźnych luk, które umożliwiały zdalne uruchamianie złośliwego kodu. Tu także chodziło o inne komputery.

Windows 7 także otrzymał aktualizację po zakończeniu wsparcia. Powód nie był już tak poważny, bowiem dotyczył… niepoprawnego wyświetlania tła pulpitu. Wydanie aktualizacji nastąpiło 28 stycznia, czyli niecały miesiąc po zakończeniu wsparcia. Niewykluczone więc, że w razie poważnego zagrożenia Microsoft także będzie zmuszony naprawić niewspierany już system.

Społeczność: Chcemy Open-Source

Społeczność nie zamierza się szybko żegnać z systemem Windows 7 tak, jak pożegnali się z XP. Na stronie fsf.org pojawiła się petycja, w której uczestnicy domagają się, by Windows 7 wydano jako darmowy system. Po co? Aby można było go eksplorować oraz modyfikować. Twierdzą też, że zmuszenie wszystkich do przejścia na nowe systemy nie jest takie proste oraz należy respektować prywatność użytkowników. Aktualnie petycję podpisało 11 tysięcy osób. Jeżeli ktoś chciałby do nich dołączyć, może zrobić to tutaj.

Czy Windows 7 wróci do łask? Zanim to się stanie, potrzebne będzie wiele podpisów pod petycją oraz nadzieja, że Microsoft zgodzi się na podjęcie tego kroku. W końcu darmowa 7-ka nie będzie korzystna finansowo.