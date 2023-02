Wybuch telefonu na lekcji. Do takiego zdarzenia doszło w jednej ze szkół w Ostrowie Wielkopolskim w województwie wielkopolskim. Na wezwanie odpowiedziały cztery zastępy strażaków. Niestety, uczeń doznał lekkich obrażeń. Co się dzieje z tymi smartfonami?

Wybuch telefonu na lekcji. Uczeń poszkodowany

Do naprawdę niebezpiecznej sytuacji doszło w jednej ze szkół w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas gdy odbywała się lekcja, smartfon jednego z uczniów nagle wybuchł. Co gorsza, do eksplozji doszło w momencie, kiedy smartfon znajdował się w kieszeni ucznia.

Wybuch telefonu na lekcji sprawił, że z pozoru zwykłe zajęcia zamieniły się w horror. Telefon nie tylko wybuchł, ale również stanął w płomieniach. Uczeń niestety doznał lekkich oprzeń ciała, ale na całe szczęście nie skończyło się na poważnych obrażeniach.

Na miejsce zdarzenia wysłano cztery zastępy straży pożarnej, które zajęły się oddymianiem klasy. Wszyscy uczniowie znajdujący się w klasie zostali ewakuowani zaraz po zdarzeniu.

Wybuch telefonu na lekcji. Co się dzieje z tymi smartfonami?

Kolejny taki przypadek. O co chodzi?

W ostatnim czasie pisaliśmy o iPhone, który po podłączeniu do ładowania stanął w płomieniach. W tym przypadku jednak mowa była o starym smartfonie, którego bateria po prostu nie wytrzymała. W takich przypadkach, jeśli nie chcemy pozbywać się starego urządzenia, to najlepiej wymienić baterię na taką pochodzącą od renomowanej firmy. Podróbki, pomimo że teoretycznie są nowe, mogą stwarzać zagrożenie.

Wybuch telefonu na lekcji możemy dodać do kolekcji smartfonów, które nagle zajmują się ogniem i stwarzają niebezpieczeństwo użytkownikom. Wiele razy wspominaliśmy o tym, że smartfon wybuchł, uszkadzając użytkownika.

Źródło: WP.