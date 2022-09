W sieci pojawiła się masa różnych materiałów, które sugerują, że chodzi o wyciek GTA 6. Nie jestem w stu procentach pewny, czy faktycznie są to filmy z najnowszej odsłony. Nie do końca w to wierzę, bo już niejednokrotnie przecieki przeciekami, a rzeczywistość okazywała się zupełnie inna. Tym bardziej, że zaprezentowane materiały aż za mocno przypominają GTA V.

Wyciek GTA 6? Czy tak będzie wyglądać najnowszy tytuł?

Przede wszystkim nowością, o której już niejednokrotnie wspominano miał być bohater, a raczej bohaterka, którą będziemy przechodzić fabułę. Wyciek GTA 6 pokazuje nam, że kontrolować będziemy jakąś kobietę i mężczyznę. Materiały wideo na temat GTA VI są szybko usuwane z YouTube, dlatego tak naprawdę nie wiadomo czy jest to jakiś żart, czy faktycznie doszło do upublicznienia tak dużej liczby materiałów ze wczesnej wersji gry.

Rockstar Games bardzo dokładnie pilnuje tajemnicy związanych z pracą nad najnowszymi tytułami. Dlatego tym bardziej dziwi mnie tak ogromny wyciek danych. Jak sami widzicie na załączonym zrzucie ekranowym, chodzi o bardzo dużą liczbę plików wideo, które prezentują wczesny dostęp do gry. Co możemy z nich wywnioskować?

Przede wszystkim miałaby się potwierdzić plotka o tym, że w najnowszym GTA jednym z głównych bohaterów będzie kobieta. Osobiście mi ten pomysł się podoba. Niektórzy twierdzą, że w GTA 6 pojawi się rodzeństwo, z którym przemierzać będziemy kolejnymi ulicami Vice City.

Materiały wideo prezentują nam przede wszystkim dwie lokalizacje. Restaurację (zapewne typu fast food) oraz klub nocny. W pierwszym z nich dochodzi do napadu przez kobietę, którą sterujemy. Dochodzi do strzelaniny, a gracz może ukraść pieniądze nie tylko z kasy firmowej, ale również od osób, które znajdują się w restauracji. Film z klubu nocnego to po prostu obserwacja innych osób znajdujących się w budynku.

Analizując filmy opublikowane w sieci widzimy również wiele prób mających na celu przedstawienie jak największego realizmu. Mowa o strzelaninach, pływaniu czy poruszaniu się NPC-tów. Jak myślicie, to faktycznie wyciek plików z GTA VI czy dobrze przygotowane… żarty.