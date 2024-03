Myśląc o najmie samochodów, zazwyczaj wydaje się nam, że z tego typu usługi korzystają przedsiębiorcy. A jednak, wynajem długoterminowy to świetna propozycja również dla klientów indywidualnych. Dlaczego warto rozważyć taką formę finansowania samochodu? Postaram się przedstawić jej zalety, ale nie omieszkam zaprezentować wad.

Wynajem długoterminowy. Warto będąc klientem prywatnym?

Ceny samochodów nie należą do najniższych. Mam tu na myśli zarówno modele nowe, jak i używane. A czymś trzeba jeździć, prawda? Szczególnie, gdy nie możemy liczyć na dobrze zaplanowaną komunikację miejską. Fakt, można kupić tani samochód używany, jednak za każdym razem jest to pewna niewiadoma. Albo kupisz dobrze utrzymany egzemplarz, który będzie służył, albo trafisz przysłowiową “minę”. Efekt? Wieczne problemy, częste wizyty w serwisie i stres. Nie dramatyzuję, a przedstawiam rzeczywistość.

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że rynek aut używanych jest niepewny, ponieważ w sprzedaży krążą samochody powypadkowe, zaniedbane i wysłużone. Z drugiej jednak strony zakup auta z salonu dla wielu osób jest czymś nierealnym. Chcesz kupić coś lepszego, dobrze wyposażonego? Musisz liczyć się z wydatkiem 100 tysięcy złotych. Minimum! Wystarczy przeanalizować dane Instytutu Badań Rynku Motoryzacji Samar. Według nich dowiadujemy się, że auta w Polsce cały czas drożeją.

W 2003 roku średnia cena nowego auta wynosiła 53 tysiące złotych. W ubiegłym roku była to kwota na poziomie aż 175 tysięcy złotych! W ubiegłym miesiącu średnia ważona cena sprzedaży nowych aut wynosiła aż 177 380 zł! Jest to więc wzrost o 2,6 procent na przestrzeni dwunastu miesięcy.

Co więc ma zrobić “Kowalski”, jeśli nie chce ryzykować zakupu używanego, z kolei na nowy samochód go nie stać? Jest rozwiązanie, z którego od dawna korzystają przedsiębiorstwa, a dziś może to być również ciekawa opcja dla klientów indywidualnych. Mam na myśli wynajem długoterminowy.

Wynajem długoterminowy. Dla kogo najlepsza opcja finansowania?

Wynajem długoterminowy – wygodna forma finansowania pojazdu.

Wiele firm zamiast kupować samochody – niezależnie od formy finansowania – wybiera najem. Dlaczego? Przede wszystkim takie przedsiębiorstwo otrzymuje comiesięczną fakturę za usługę wynajmu, nie martwi się o wysoki wkład własny, naprawy i eksploatację, a po ustalonym terminie zwraca pojazd, lub flotę pojazdów i wymienia je na nowe modele. Już nie wspominając zakupu gotówkowego, gdzie w przypadku nowego auta, bądź wielu aut przedsiębiorstwo musi wydać bardzo dużą ilość pieniędzy, którymi przecież mogłoby “obracać”. Plusem takiego rozwiązania jest to, że nie interesuje nas późniejsza odsprzedaż, nie ma żadnych kosztów dodatkowych, a firma płaci głównie utratę wartości samochodu.

Jak widać, takie rozwiązanie ma bardzo dużo zalet. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że przecież firma nie jest i nie będzie właścicielem takiego pojazdu. Zgadzam się z tym, nadal będzie to własność przedsiębiorstwa, które wynajmuje samochód. Należy jednak pamiętać o tym, że jeśli ktoś lubi być na bieżąco z trendami motoryzacyjnymi – a te przecież zmieniają się błyskawicznie, a po upływie kilku lat chciałby jeździć nowym autem i nie chce przejmować się zakupem, taka forma użytkowania, zamiast posiadania będzie świetną opcją. Dobrze, wiemy już, że w przypadku firm faktycznie może się to opłacać – mowa tu o wygodzie, a także optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie. Dlaczego jednak stwierdziłem, że wynajem długoterminowy jest opcją przeznaczoną nie tylko dla firm?

Wynajem długoterminowy. Kto powinien skorzystać?

Klienci indywidualni, a wynajem długoterminowy.

Wiemy już, dlaczego wiele przedsiębiorstw decyduje się na wynajem długoterminowy. Nasuwa się jednak pytanie co z klientami indywidualnymi? Tak, oni również mogą skorzystać z takiej formy finansowania samochodu. Jest to bardzo wygodne, ponieważ nie interesuje nas dosłownie nic oprócz tego, że trzeba o dane auto dbać – to akurat normalne. Wybieramy pojazd, podpisujemy umowę i za kilka chwil stajemy się użytkownikami auta, które po ustalonym okresie zwracamy. Co dalej? Opcji jest kilka. Możemy wynająć kolejne auto, bądź zmienić formę finansowania, jeśli uznamy, że wolimy jednak inną.

Kto powinien skorzystać z najmu długoterminowego?

Sprawdźmy, jak to wygląda na przykładzie popularnego przedsiębiorstwa zajmującego się wynajmem długoterminowym dla firm i klientów indywidualnych, czyli Qarson. Jeśli jesteś osobą, która nie ufa handlarzom oferującym samochody używane, a zakup auta nowego nie wchodzi w grę, już teraz powinieneś rozważyć najem. Dlaczego? Otrzymujesz przejrzystą umowę, płacisz stałą, comiesięczną kwotę i jeździsz przez określony czas nowym samochodem. W przypadku firmy Qarson jest to dwunastomiesięczny okres najmu.

Po roku zwracasz auto i wybierasz nowe. Korzystasz więc z nowego pojazdu za ułamek jego wartości, a przy okazji, w cenie usługi otrzymujesz stałą opiekę przedsiębiorstwa. Mało tego, nie ma żadnych zbędnych formalności – cały proces zamówienia możesz wykonać w domu. Najważniejsze jest to, że po zakończonym okresie trwania umowy nie interesuje Cię problematyczna sprzedaż pojazdu i tak dalej. Po roku zwracasz do firmy Qarson samochód i celujesz w coś nowego. Jest to więc fajna opcja dla kogoś, kto chce mieć pewne, nowe auto, które będzie użytkował przez określony czas, a następnie zmieni je na nowszy model, bądź dostosuje zmianę do aktualnych potrzeb i sytuacji życiowej.

Czy wynajem długoterminowy opłaca się klientom indywidualnym?

Według mnie tak. Szczególnie, jeśli możesz przeznaczyć stałą, comiesięczną część Twojego dochodu na nowe auto. Weźmy za przykład miejskie MINI III. Jest to samochód z silnikiem 1.5 o mocy 136 KM, który współpracuje ze skrzynią automatyczną. Ile kosztuje takie auto? Musisz przygotować minimum 135 tysięcy złotych. Jeśli jednak zdecydowałbyś się na najem w Qarson, będziesz płacił miesięcznie 1499 zł, a na start musisz przygotować 3999 zł. Łącznie zapłacisz przez rok wynajmu tego modelu 21 987 zł. Pamiętaj, że nie interesują Cię ani naprawy, ani inne opcje, jak chociażby utrata wartości, która przecież przez pierwsze lata jest najwyższa. Takie MINI, które wyjeżdża z salonu za 135 tysięcy złotych, po trzech latach jest warte 82 tysiące złotych. Ponad 50 tysięcy złotych różnicy!

Jak wygląda proces wynajmu długoterminowego w Qarson?

Jeśli w pewnym stopniu zainteresowałeś się alternatywą dla posiadania auta, zapewne interesuje Cię to, jak “zdobyć” taki samochód. To bardzo proste. Przede wszystkim powinna zainteresować Cię oferta Qarson. Poznasz na tej stronie aktualnie dostępne modele. Są tam zarówno małe, miejskie autka, kompaktowe, premium jak i spore SUV-y. Wszystko zależy od Twoich preferencji. Przykładowo, zdecydowałeś się na Audi A1. Wybierasz taką stronę, następnie przechodzisz przez krótki formularz opcji. Oczywiście, w cenie masz auto na gwarancji i obowiązkowe przeglądy oraz naprawy w autoryzowanych serwisach. Możesz jednak wybrać kilka dodatkowych wariantów.

Pierwszy z nich to możliwość zmiany opon letnich (te masz w cenie, o zimówki musisz zadbać sam) na opony całoroczne. Następnie wybierasz limit kilometrów. Podstawowa opcja to 10000 zł – za nią nie dopłacasz. Kolejnymi są 12500, 15000, 20000, 25000. Wszystko zależy od tego, jak często i intensywnie będziesz korzystał z samochodu. Kalkulator pokazuje również ile będzie kosztował kolejny przejechany kilometr. Później decydujesz o ubezpieczeniu. Możesz zakupić indywidualne, bądź wybrać ubezpieczenie zakupione za pośrednictwem Qarson. Ostatnim krokiem jest jeszcze jedno ubezpieczenie – to, które sprawia, że nie interesują Cię szkody, które sam spowodujesz.

Wynajem długoterminowy dla prywatnych klientów.

Zalety wynajmu długoterminowego dla klientów indywidualnych.

Mamy już wiele informacji na temat tego, kto powinien skorzystać z wynajmu długoterminowego i jak przebiega sam proces. Pozostańmy przy tym temacie, bowiem jest to właśnie jeden z największych jego atutów. Decydując się na wynajem długoterminowy nie interesują nas zbędne formalności. Mam tu na myśli rejestrację auta, tematy związane z finansowaniem i tak dalej. Wybieramy samochód, który najbardziej się nam podoba i odpowiada nam cena wynajmu i czekamy na kontakt ze strony przedsiębiorstwa – w tym przypadku Qarson.

Kolejny atut tego typu finansowania pojazdu to krótka umowa. Fakt, wiązanie się na trzy, cztery lata może być nie do końca atrakcyjne dla wielu osób. W tym przypadku wynajmujemy samochód na rok, a po tym okresie albo rezygnujemy z usługi, albo decydujemy się na kolejny model. Nie przywiązujemy się przez taki czas do auta, ponieważ tak krótki okres sprawia, że możemy szybko przeskoczyć na coś nowszego. W przypadku leasingu zapewne marudzilibyśmy na to, że ktoś ma samochód z nowszymi technologiami, a my musimy jeździć przestarzałym modelem.

Warto wspomnieć również o tym, że samochód w wynajmie długoterminowym zawsze będzie nowy, z zerowym przebiegiem. To oznacza, że cały czas będziemy czuli ten zapach nowości, co jest równie dużym atutem. Nowe auto to także gwarancja producenta. Jeśli pojazd ulegnie awarii, nie interesuje nas nic. My przecież jesteśmy tylko użytkownikiem – to przedsiębiorstwo, z którym nawiązaliśmy współpracę ma nam dostarczyć sprawny model, z którego nadal możemy korzystać. Jest to również kolejny atut – kompleksowa obsługa. Nikt nie zostawia nas z problemem uszkodzonego samochodu. Mamy przez rok opiekuna, który pomaga nam w każdej sytuacji i załatwia wszelkie formalności.

Wynajem długoterminowy również dla klientów indywidualnych.

Wady wynajmu długoterminowego.

Nie oszukujmy się – każda usługa ma swoje zalety i wady. Jedni mają ich mniej, drudzy więcej. Wynajem długoterminowy w Qarson wydaje się być bardzo przejrzystą formą finansowania samochodu. Oczywiście, nie oznacza to jednak, że nie ma tu żadnych wad. Chociaż, w sumie, dla jednego będą to wady, dla drugiego nie. Kwestia podejścia do sprawy. Ja znalazłem dwa minusy wynajmu długoterminowego. Pierwszy z nich to forma własności. Cóż, nigdy nie będziemy właścicielami takiego pojazdu. A to jest dla wielu osób bardzo ważne. Czy jednak konieczne? Dziś, w dobie wszechobecnej technologii, która rozwija się w mgnieniu oka lepiej jest użytkować, niż posiadać samochód.

Kolejnym minusem – oczywiście, według mnie – jest limit kilometrów. To oznacza, że musimy wcześniej dokładnie przeanalizować intensywność używania auta. Jeśli przekroczymy zakładany limit, będziemy musieli dopłacić do każdego kilometra powyżej ustalonej wartości. Oczywiście, taka wada to nie wada, ponieważ wiemy mniej – więcej ile kilometrów pokonujemy w miesiącu. Łatwo więc przyjąć średnią i wyznaczyć ile faktycznie zrobimy w rok – 10, 15, 20 tysięcy? Wszystko zależy od indywidualnego podejścia.

Wynajem długoterminowy – taki Peugeot również jest dostępny w ofercie.

Wynajem długoterminowy w Qarson. Także dla klientów indywidualnych

Jak widać, ta forma finansowania samochodu wypada bardzo korzystnie pod wieloma względami. Przez cały czas jeździmy tak naprawdę nowym autem. Nie interesują nas żadne naprawy i formalności związane z zakupem. Kolejna sprawa to stała opłata. Kwota najmu nie zmieni się przez cały okres obowiązywania umowy, dzięki czemu możemy z rocznym wyprzedzeniem zaplanować domowy budżet. Nas interesuje tylko użytkowanie samochodu zgodnie z prawem i cykliczne uiszczenie opłaty najmu. Po dwunastu miesiącach podejmujemy decyzję – rezygnujemy całkowicie z usługi, bądź wybieramy kolejne auto, chociaż wydaje mi się, że jeśli ktoś raz zdecyduje się na wynajem, staje się automatycznie klientem cyklicznym.

Materiał partnerski przygotowany z Qarson.