Wykop to bardzo dobrze znany w Polsce portal. Jakiś czas temu na rynku zadebiutowała aplikacja Wypok, ale niestety Google postanowił usunąć ją.

Wypok, czyli aplikacja Wykopu zostaje usunięte z Google Play

Wypok jest opcjonalną aplikacją do obsługi Wykopu, która nie było rozwijana przez ponad rok. Potem zamiennik przeszedł w inne ręce, aby dalej go rozwijać i poprawiać. Według informacji twórcy, Google postanowiło usunąć aplikację Wypok ze względu na zbyt duże podobieństwo do oficjalnej aplikacji Wykop Mobilny. Twórca wspomina również, że po otrzymaniu ostrzeżenia pozmieniał sporne kwestie i przeszedł review, ale pomimo to, Google i tak postanowił zbanować aplikację.

Otwarty Wykop Mobilny źr. zdj. rootblog

Daję znać że aplikacja #otwartywykopmobilny2 została usunięta ze sklepu za podszywanie się pod oficjalną apkę wykopu. Mimo, że po dostaniu ostrzeżenia pozmieniałem wszystko co trzeba i przeszedłem ponowne review Googlowi sie odwidziało i bezpowrotnie usunęli apkę ze sklepu ¯_(ツ)_/¯ W związku z powyższym na razie żadne updaty nie będą się pojawiać, bo się zdemotywowałem. A jezeli ktoś chce na nowo zainstalować to zostaje instalacja bezpośrednio przez apk pobrane z Releasów Githubowych Planuje się dalej odwoływać, ale jak na razie odpisują mi jedynie boty które zapominają przeczytać to co do nich piszę… – osiemnascie

Skąd można pobrać aplikację Wypok?

Autor informuje, że aplikacja nadal jest dostępna na GitHubie i ma zamiar odwoływać się od decyzji Google, ale jak wyżej czytamy na ten moment jest to bezskuteczne.

Źródło: osiemnascie

