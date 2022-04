Wyszukiwarka Google zmieni swój wygląd? Trwają testy!

Wyszukiwarka Google to najczęściej używane narzędzie w internecie. Każdy z nas przyzwyczaił się do jej wyglądu. Wkrótce wygląd dobrze znanej wyszukiwarki może ulec zmianie. Nie będą to radykalne modyfikacje, jednak niektóre elementy się zmienią. Wybrane osoby mogą już testować nowy design.

Idą zmiany, ale czy na lepsze?

Wyszukiwarka Google to podstawowe narzędzie do wyszukiwania rzeczy w internecie. Większość z nas korzysta z tego narzędzia i ta sama liczba osób nie przywiązuje uwagi do tego, jak wygląda wyszukiwarka. Od czasu do czasu Google usprawnia wygląd tej witryny, jednak są to zmiany, które nie przykuwają wzroku. Podstawowy element pozostaje w tym samym, charakterystycznym miejscu.

Przeczytaj także: Zniszczona wojną Ukraina na Mapach Google w trybie panoramy

Okazuje się, że wyszukiwarka Google wkrótce ponownie zmieni swój wygląd. Tak jak w poprzednich latach będą to jednak kosmetyczne zmiany, które mają usprawnić (bądź utrudnić, w zależności od osoby) komfort korzystania z tego narzędzia. Nowy wygląd jest już testowany, a dostęp do niego ma ograniczona liczba użytkowników. W serwisie 9to5goole pojawiły się pierwszy zdjęcia nowego interfejsu wyszukiwarki.

Wyszukiwarka Google z odświeżonym interfejsem

Nowy interfejs wyszukiwarki Google obejmuje elementy takie jak grafika, wideo, wiadomości czy mapy. Do tej pory umieszczone były one na górze, przy polu tekstowym wyszukiwarki. Update interfejsu sprawia, że te elementy pojawią się po lewej stronie wyników wyszukiwania. Zmienią się nie tylko ikony, ale także czcionka oraz wielkość liter.

Oczywiście nie są to wielkie zmiany, a raczej odświeżenie wyglądu narzędzia, jakim jest wyszukiwarka Google. Wszystko będzie znajdowało się teraz w pionowym „menu”. Gigant z Mountain View wierzy, że takie usprawnienie sprawi, że korzystanie z wyszukiwarki będzie bardziej komfortowe. Sami o tym przekonamy się pewnie w niedalekiej przyszłości. W tej chwili dostęp do nowości ma określona liczba użytkowników.

Wyszukiwarka Google zmieni swój wygląd? Trwają testy! 27 Wyszukiwarka Google zmieni swój wygląd? Trwają testy! 28 Stary i nowy wygląd wyszukiwarki. Fot. 9to5google

Źródło: 9to5Google