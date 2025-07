W domu każdy ma swoje “martwe strefy Wi-Fi” – miejsce za lodówką, róg sypialni, balkon, gdzie sygnał magicznie znika. A potem człowiek próbuje oglądać serial w wannie i kończy się ładowaniem w nieskończoność. TP-Link mówi temu „dość” i wypuszcza RE235BE, pierwszy w swoim portfolio wzmacniacz sygnału Wi-Fi działający w najnowszym standardzie Wi-Fi 7. I nie, to nie jest kolejna wtyczka do gniazdka, która “coś tam robi”. To już poziom wyżej.

Wzmacniacz Wi-Fi 7 TP-Link RE235BE.

Co tu dużo mówić – to najmocniejszy wzmacniacz TP-Link

RE235BE to sprzęt dla tych, którzy już mają router z Wi-Fi 7 (albo planują wymianę na taki model) i chcą wycisnąć z domowego internetu wszystko, co się da. Mówimy o prędkościach do 3600 Mb/s – czyli więcej, niż potrzebujesz, by streamować 4K w jednym pokoju, grać w online w drugim i prowadzić Teamsa w trzecim. Jednocześnie.

Konkret? Jak najbardziej. 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz, 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz – liczby może wyglądają jak z materiałów reklamowych, ale w praktyce oznaczają, że Netflix nie będzie Ci przerywał w środku najważniejszej sceny, a dzieci nie będą narzekać, że „nie działa Minecraft”.

Anteny, technologie i inne mądre słowa

Z zewnątrz to typowy wzmacniacz TP-Link – biały, kompaktowy, dwie wystające antenki. Wewnątrz? Wszystko, co najlepsze z Wi-Fi 7: MLO, 4K-QAM, Multi-RU, kanały 160 MHz – brzmi jak tajemny kod, ale chodzi o to, że sygnał jest szybszy, bardziej dopasowany do konkretnego urządzenia i nie traci na jakości, nawet przy większym obciążeniu.

To coś, co robi różnicę szczególnie w domach, gdzie jest sporo smart-sprzętów. Telewizor w salonie, czujnik w przedpokoju, konsola w pokoju dzieciaków, laptop w sypialni, a do tego wszystko śmiga na jednym routerze. Dzięki RE235BE każde z tych urządzeń dostaje swoją porcję Internetu bez przepychanek.

Kabel też ma tu swoje pięć minut

Jeśli masz gdzieś jeszcze starszy komputer bez bezprzewodowej karty sieciowej, konsolę sprzed dekady (bądź boisz się wysokiego pingu) albo telewizor, który wprawdzie jest „smart”, ale niekoniecznie oferuje łączność Wi-Fi – RE235BE ma na to sposób. Wbudowany port 2,5G pozwala podłączyć te sprzęty po kablu i dać im drugie życie w erze super szybkiego Internetu. Stabilne, bez strat, bez zrywających połączeń. Prosto, ale skutecznie.

Chodzisz po domu? Internet chodzi za Tobą

Ciekawostką jest funkcja Smart Roaming – coś, co przydaje się bardziej, niż myślisz. Dzięki niej telefon czy laptop automatycznie przełączają się na najsilniejszy sygnał w danym miejscu. Nie musisz ręcznie szukać najlepszego punktu dostępowego, urządzenia zrobią to za Ciebie. A Ty możesz spokojnie chodzić po domu z telefonem i nie tracić połączenia w czasie wideorozmowy.

Dodajmy do tego obsługę EasyMesh – jeżeli masz inne kompatybilne urządzenia TP-Linka, możesz zbudować sobie całą sieć mesh, która pokryje sygnałem każdy zakamarek domu. Nawet ten za betonową ścianą.

Aplikacja, konfiguracja i inne sprawy przyziemne

Z instalacją nie trzeba się bawić jak z IKEA. Wystarczy nacisnąć WPS na routerze i wzmacniaczu i… gotowe. Albo skorzystać z aplikacji TP-Link Tether, jeśli chcesz mieć większą kontrolę. Z jej poziomu sprawdzisz status urządzenia, nazwiesz sieć, ustawisz hasło – wszystko bez ruszania się z kanapy.

Na plus też obsługa WPA3, czyli najnowszego standardu zabezpieczeń. Jeśli ktoś się martwi, że sąsiad może podpiąć się do Wi-Fi albo podglądać, co oglądasz – tu może spać spokojnie. Twoje dane są bezpieczne.

Dla kogo ten sprzęt?

Dla tych, którzy mają dość przeciągania kabli, przeciążonego Wi-Fi i słabego zasięgu. Dla rodzin z dziećmi, które grają i streamują, dla tych, którzy pracują zdalnie z sypialni, dla fanów inteligentnego domu. No i dla tych, którzy już mają lub planują wdrożenie standardu Wi-Fi 7 – bo wtedy RE235BE pokazuje pełnię swoich możliwości.

A co z ceną TP-Link RE235BE?

No właśnie – RE235BE kosztuje około 360 zł. To dużo jak na wzmacniacz? Teoretycznie tak. Ale jak popatrzysz, co potrafi, to cena robi się całkiem rozsądna. Szczególnie że dostajesz trzyletnią gwarancję, a w zamian – sieć, która działa wszędzie i zawsze. Szczegóły na ten temat znajdziesz na stronie producenta – TP-Link Polska. Przy okazji sprawdź TP-Link ER706WP-4G, czyli router z dwoma slotami na kartę SIM.