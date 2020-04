Xblitz G850 Pro – ciekawy uchwyt samochodowy na smartfony

Uchwyt samochodowy na telefon z reguły to tylko zwykły kawałek plastiku z gumowymi elementami i przyssawką, dzięki której trzyma się on na szybie. Po głębszym zastanowieniu można sobie zadać pytanie czego można więcej chcieć od takiego produktu? Z odpowiedzią przychodzi marka Xblitz ze swoim modelem G850 Pro, który znacząco zmienia pojęcie i funkcjonalność uchwytów samochodowych na telefon.

Zestaw – co znajdziemy w pudełku?

Wyposażenie pudełka Xblitz G850 Pro nie należy do tych standardowych. W zestawie znajdziemy uchwyt na szybę z dużą przyssawką, uchwyt do przymocowania urządzenia do nawiewu, instrukcję obsługi, kabel USB typu C, a także samo urządzenie.

Jakość wykonania uchwytu Xblitz G850 Pro

Zestaw Xblitz G850 Pro składa się z trzech elementów – urządzenia odpowiedzialnego za trzymanie telefonu oraz dwóch uchwytów. Zacznijmy od właśnie tych dwóch elementów.

Większy uchwyt do mocowania telefonu na szybę jest bardzo masywny. Co prawda cały został wykonany z plastiku, jednak każdy z jego elementów jest świetnie dopasowany i wykonany solidnie. Przyssawka jest dużych kształtów, więc mocowanie jest zarówno łatwe jak i mocne. Regulacja położenia rączki uchwytu jest toporna, co w tym przypadku jest dobre, ponieważ nie zmieni się samoczynnie podczas jazdy po nierównej nawierzchni.

Z kolei uchwyt samochodowy, który wkładamy do nawiewu jest o wiele mniejszy, jednak równie dobrze i solidnie wykonany. Element zaczepiający mocno trzyma się nawiewu, a pod spodem znajdziemy regulację w pionie.

Oba wyżej opisane uchwyty na odwrocie posiadają okrągły element, za pomocą którego łączymy je z trzymaniem telefonu.

A jak prezentuje się najważniejsze urządzenie całego zestawu? W większości wykonane jest z tworzywa sztucznego, zaś przednia część uchwytu wykonana została prawdopodobnie aluminium. Powierzchnia na której kładziemy telefon pokryta została matową powłoką, a na niej znajdziemy logo marki oraz emblemat ładowania indukcyjnego. Elementy trzymające smartfon w miejscu wykonane zostały z plastiku i znajdują się zarówno na prawej, lewej jak i na dole urządzenia. Na dole znajdziemy port USB typu C, dzięki któremu możemy ładować telefon indukcyjnie. Na prawej i lewej krawędzi znajdziemy dwa przyciski, które otwierają uchwyt, dzięki czemu możemy włożyć i wyciągnąć nasz smartfon. Z tyłu znajdziemy miejsce do mocowania uchwytów.

Uchwyt samochodowy na telefon Xblitz G850 Pro w praktyce

To co wyróżnia Xblitz G850 Pro od innych, tradycyjnych uchwytów samochodowych to nie tylko ładowanie indukcyjne. Jest nim także automatyczne przesuwanie się ramion trzymających telefon. Działają one na zasadzie zbliżenia, dlatego też jeśli przyłożymy smartfon blisko urządzenia ramiona rozjeżdżają się, a po włożeniu telefonu zamykają. Jeśli chcemy wyciągnąć telefon wystarczy nacisnąć jeden z przycisków umieszczonych na krawędzi.

Jeśli chodzi o ładowanie bezprzewodowe to Xblitz G850 Pro pracuje w zakresie mocy: 5 W, 7,5 W lub maksymalnie 10 W. Oczywiście urządzenie korzysta z bezprzewodowego ładowania QI, czyli bardzo wydajnej technologii, która sprawnie ładuje nasz smartfon. Oferowana wydajność to 70%. Nie jest to może ładowanie błyskawiczne, jednak zdecydowanie szybsze niż w przypadku standardowej ładowarki samochodowej. Naładowanie baterii mojego Galaxy S8 o pojemności 3000 mAh zajęło uchwytowi Xblitz G850 Pro około 2,5 godziny. W przypadku zwykłej ładowarki wkładanej do zapalniczki w aucie trwało to około 4 godzin. Podczas jazdy i korzystania z nawigacji czas ten nie gra roli.

Ładowanie indukcyjne w takich urządzeniu jest niezwykle wygodne. Podczas postoju czy opuszczeniu auta, za każdym razem nie musimy odpinać telefonu od ładowania. Wystarczy jedynie nacisnąć przycisk i wyciągnąć smartfon. Jeśli nie chcemy korzystać z ładowania wystarczy odpiąć kabel USB. Warto dodać, że urządzenie posiada zabezpieczenie przed przepięciem i przegrzaniem, więc jest w pełni bezpieczne.

Jeśli chodzi o samo utrzymanie smartfona to Xblitz G850 Pro wypada bardzo dobrze. Ani razu podczas jazdy nie spotkałem się z sytuacją, gdzie mocowanie się odczepiło. Nie było także takiego zdarzenia, by nagle uchwyt zmienił swoje położenie.