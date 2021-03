Xblitz GO SE – świetny wideorejestrator dostępny w jeszcze lepszej cenie

Wideorejestratory to urządzenia, które znajdziemy w co raz większej ilości aut. Nic dziwnego, ponieważ w razie stłuczki czy niebezpiecznego zachowania na drodze, mogą one stanowić dowód na naszą niewinność. Jeśli szukacie kamery samochodowej oferującej wysoką jakość rejestracji obrazu niezależnie od warunków oświetleniowych to swój wzrok skierujcie na Xblitz GO SE. Model ten można kupić w świetnej promocji!

Xblitz GO SE oferuje wysoką jakość obrazu i świetną specyfikację

Kamera samochodowa Xblitz GO SE to urządzenie, które może pochwalić się bardzo dobrą specyfikacją i widać to na nagraniach. Producent wyposażył kamerkę w nowoczesny sensor Sony IMX 323, dzięki któremu nagrania są bardzo szczegółowe. Wideorejestrator nagrywa wideo w rozdzielczości Full HD 1920 x 1080. Materiały nagrywane zarówno w dzień, jak i w nocy prezentują się bardzo dobrze. W przypadku bardziej zachmurzonych dni czy ciemnej scenerii o odpowiednią jasność materiału dba obiektyw z przesłoną 1,7. Na pokładzie znalazły się także diody na podczerwień, dzięki czemu materiały nagrywane po zmroku charakteryzują się świetną jakością. W przypadku tych urządzeń detale są najważniejsze i Xblitz GO SE je oferuje.

Kamerka została także wyposażona w obiektyw szerokokątny, który rejestruje obraz w kącie widzenia 170 stopni. Dzięki temu, kamera Xblitz GO SE pozwala na rejestrowanie nie tylko dwóch pasów jezdni, ale również i pobocza. Nic nie umknie jej szklanemu oku!

Funkcje, które przydadzą się każdemu kierowcy

Wideorejestrator samochodowy Xblitz GO SE został wyposażony w funkcje, które doceni każdy kierowca. Przede wszystkim model posiada G-sensor, który zapisuje materiał wideo w momencie kiedy wyczuje gwałtowne hamowanie czy kolizję. Materiały będą bezpieczne, nawet jeśli kamera nagrywa wideo w pętli, usuwając stare nagrania. Czułość czujnika można ustawić w menu.

Z kolei tryb parkingowy monitoruje to co dzieje się wokół samochodu, kiedy ten stoi zaparkowany. Wykrywając wstrząs wytworzony np. podczas stłuczki parkingowej czy aktu wandalizmu, kamera od razu zaczyna nagrywać. Xblitz GO SE jest idealnym ochroniarzem auta, które stoi na zatłoczonym parkingu pod blokiem, pod sklepem czy przy centrum handlowym. Tryb parkingowy wymaga stałego podłączenia do zasilania, jednak jest na to rozwiązanie – zasilacz Xblitz R5 Power. Urządzenie to zapewni stałe zasilanie kamerze, a my nie będziemy musieli się martwić tym, że kamera rozładuje nam akumulator. Dodatkowo możesz ustawić graniczne napięcie tak, by akumulator nie wyładował się całkowicie.

Szeroka funkcjonalność wideorejestratora

Poza wyżej opisanymi funkcjami, w kamerce Xblitz GO SE znajdziemy:

Aktywny uchwyt, dzięki któremu podłączanie kamery jest niezwykle proste. Z jednej strony znajduje się mocowanie z przyssawką, z drugiej zaś wielostykowe złącze. Instalacja kamery Xblitz GO SE, czy jej odłączenie po skończonej jeździe to jeden, prosty ruch,

podgląd live – kamera oferuje podgląd na żywo. 2-calowy ekran daje bardzo dobry wgląd na to co nagrywa kamera,

łatwa nawigacja – na obudowie kamery znajdziemy duże przyciski, dzięki któremu konfiguracja kamery i poruszanie się po jej menu jest bardzo łatwe,

HDMI – kamera została wyposażona w port HDMI, dzięki czemu nagrania możemy oglądać na ekranie zewnętrznym,

wbudowany mikrofon – Xblitz GO SE posiada wbudowany mikrofon, który nagrywa dźwięki z kabiny. Mikrofon można w każdej chwili wyłączyć,

port USB – czyli dodatkowe złącze zasilania,

slot na karty micro SD – zainstalowanie karty micro SD pozwala na aż do 16 godzin nagrywania materiałów.

Zestaw kamery Xblitz GO SE zawiera uchwyt mocujący, ładowarkę samochodową, przewód USB, czytnik kart micro SD oraz instrukcję obsługi.

Kamera Xblitz GO SE w świetnej promocji

Jeśli planujecie zakup kamery Xblitz GO SE to trafiliście na odpowiednią porę! Do końca marca, z kodem GOSE032021 w sieci sklepów EURO RTV AGD kamerę kupicie aż o 80 złotych taniej. Normalna cena za urządzenie to 349 złotych, a z promocją kwota wynosi 269 PLN!