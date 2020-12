Xblitz Hear Me – miej dziecko pod stałą opieką

Opiekowanie się dzieckiem, zwłaszcza starszym nie jest tak proste jak w przypadku kilkuletnich dzieci. Nie możemy przecież pilnować go i chodzić za nim krok w krok. Xblitz Hear Me to urządzenie, który pozwoli kontrolować to co robi i gdzie znajduje się nasza pociecha. Polska marka przedstawia lokalizator i komunikator zamknięty w stylowym smartwatchu.

Kontrolując dziecko za pomocą Xblitz Hear Me dbasz o jego bezpieczeństwo

Kontrolując nasze dziecko mamy przede wszystkim na myśli bezpieczeństwo, a Xblitz Hear Me pozwala nam na sprawdzenie w każdym dowolnym momencie, gdzie znajduje się nasza pociecha. Sprawdzanie lokalizacji nie jest jedyną funkcją smartwatcha polskiej marki Xblitz. Model pozwala na wyznaczenie strefy, w której może poruszać i znajdować się dziecko. W momencie kiedy opuści ono wyznaczoną strefę zegarek automatycznie wyśle nam powiadomienie na nasz smartfon. Zegarek został również wyposażony w funkcję SMS, która pozwoli dziecku powiadomić nas o nagłej sytuacji. Wystarczy, że dziecko wybierze odpowiednią funkcję, a to umożliwi nam na szybki kontakt. Xblitz wyposażył Hear Me w aparat, który pozwoli na podgląd otoczenia w alarmowych sytuacjach. Oczywiście jak przystało na aparat dziecko ma możliwość robienia zdjęć np. z przyjaciółmi! Aplikacja na smartfon umożliwia zdalne wykonywanie zdjęć, które mogą określić położenie smartwatcha gdy ten się zgubi lub zidentyfikować osobę, która ukradła urządzenie.

Stała komunikacja z dzieckiem za pośrednictwem zegarka Xblitz

Sposób komunikacji z dzieckiem za pośrednictwem zegarka Xblitz Hear Me jest bardzo prosty. Na smartwatch możemy wysyłać wiadomości SMS i korespondować z dzieckiem w czasie rzeczywistym. Zegarek Xblitz, oprócz rozmów daje dziecku możliwość wysyłania serduszek, którym mogą podziękować np. za gratulacje za dobrą ocenę. Xblitz Hear Me posiada również wbudowane gry, które zajmą użytkownika w wolnym czasie. Urządzenie wyposażono w magnetyczne złącze pozwalające na szybki sposób podłączenia zegarka do ładowania. Praktyczne i wygodne rozwiązanie. Za pośrednictwem aplikacji instalowanej na smartfonie skonfigurujemy urządzenie, będziemy w stanie śledzić aktywność dziecka oraz wyznaczyć specjalne strefy na mapie, w których może poruszać się dziecko. Zegarek Xblitz Hear Me oferuje więc rodzicowi stały kontakt z pociechą.

Jak zegarek Xblitz Hear Me łączy się ze światem?

Kontakt z zegarkiem Xblitz Hear Me odbywa się za pomocą sieci komórkowej. Urządzenie zostało wyposażone w slot na kartę SIM. Karta zainstalowana jest już w smartwatchu w momencie zakupu, co jest dużym atutem. Karta SIM jest zarejestrowana i pierwsze trzydzieści dni korzystania z usług operatora jest zupełnie darmowe. Po upłynięciu tego okresu wybieramy jeden z pakietów oferowanych przez Xblitz. W ramach przykładowego pakietu od producenta otrzymujemy 150 minut połączeń i wysyłanie 15 wiadomości SMS, a także wsparcie techniczne w przypadku problemów. Pakiet daje również dostęp do aplikacji CALMEAN. W zegarku znajdziemy polskie oprogramowanie, z serwerami umieszczonymi w Polsce. Wszelkie dane chronione są polityką RODO.

Dostępność urządzenia i jego cena

Zegarek Xblitz Hear Me dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych w cenie 119 złotych. Zamawiając na stronie producenta przesyłka jest zupełnie darmowa, a dodatkowo do zestawu Xblitz dorzuca uchwyt samochodowy Xblitz G100. Więcej informacji na temat urządzenia znajduje się pod tym linkiem.

Xblitz Hear Me – specyfikacja techniczna