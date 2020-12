Xblitz Move 4K Plus – kamera dla miłośników sportu

Wybierając się w góry jednym ze sposobów upamiętnienia naszego wyjazdu jest nagrywanie wszelkich momentów. Do takiej aktywności najczęściej wybiera się kamery sportowe, które stworzono do nagrywania materiałów wideo w ciężki warunkach. Kamera Xblitz Move 4K Plus to nowoczesne urządzenie oferujące wysoką jakość nagrań wideo, który świetnie poradzi sobie nawet w ekstremalnych warunkach.

Xblitz Move 4K Plus to urządzenie polskiej marki, które oferuje bardzo wiele w przystępnej cenie. Nagrywa obraz w dużej rozdzielczości 4K, posiada bardzo dobrą specyfikację i wiele dodatków, które ułatwiają korzystanie z urządzenia. Wodoodporna obudowa znajdująca się w zestawie pozwala nagrywać materiały niezależnie od warunków pogodowych, a dwa wyświetlacze sprawiają, że urządzenie jest proste w obsłudze.

Świetna specyfikacja Xblitz Move 4K Plus pozwala na nagrywanie obrazu w wysokiej jakości 4K

Kamera sportowa Xblitz Move 4K Plus to urządzenie z najwyższej półki, dlatego też wyposażono ją w wydajne podzespoły. Na pokładzie znajdziemy sensor Sony IMX078 pozwalający na nagrywanie obrazu w wysokiej rozdzielczości 4K oraz bardzo dobra jakość ujęć po zmroku. Szerokokątny obiektyw 170 stopni pozwala na nagranie znacznie większego kadru niż w przypadku standardowych kamer sportowych. W produkcji wysokiej jakości wideo nagrywanego przez Move 4K Plus pomaga również stabilizacja obrazu. Producent wyposażył kamerę w akumulator o pojemności 1350 mAh. Bateria jest wymienna, więc bez problemu możemy nagrywać długi materiały. Xblitz Move 4K Plus obsługuje karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności 128 GB.

Szybki procesor dba o płynność działania kamerki

Xblitz Move 4K Plus została wyposażona w procesor NTK96660, który odpowiada za szybkie i sprawne działanie systemu operacyjnego dostępnego w języku polskim. W zestawie znajduje się pilot pozwalający na sterowanie urządzeniem. Kamerka została wyposażona w moduł Wi-Fi. Move 4K Plus posiada dwa wyświetlacze – duży, 2-calowy ekran dotykowy umieszczony z tyłu obudowy, który pozwala na poruszanie się po menu i funkcjach kamery oraz ekran na froncie informujący o stanie baterii, czasie nagrywania i trybach kamerki.

Wiele akcesoriów gwarantuje wygodę użytkowania

Xblitz zadbał o komfort użytkowania swojej kamery Move 4K Plus, dlatego też w zestawie znajdziemy wiele akcesoriów, które z pewnością przydadzą się podczas nagrywania. Najbardziej pomocnym dodatkiem jest pilot na nadgarstek, który pozwala nam na włączanie i wyłączanie nagrywania w każdej chwili. To wygodne rozwiązanie umożliwia obsługę kamery wtedy, kiedy mamy do niej ograniczony dostęp. Kamerą można sterować również za pomocą aplikacji na smartfona. Do połączenia wykorzystywana jest sieć Wi-Fi.

W opakowaniu znajdziemy szeroki komplet akcesoriów, które pozwalają na szybki i łatwy montaż kamery. Oprócz akcesoriów montażowych w zestawie znajduje się również wodoodporna obudowa, która pozwoli nam na nagrywanie materiałów pod wodą.

Dostępność

Kamera sportowa Xblitz Move 4K Plus dostępna jest w autoryzowanych sklepach oraz na stronie producenta – www.xblitz.pl. Urządzenie zostało wycenione 449 złotych.

Kamera sportowa Xblitz Move 4K+ specyfikacja techniczna