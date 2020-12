Xblitz S10 Duo – zobacz znacznie więcej!

Polska marka, która w swojej ofercie posiada elektronikę użytkową wprowadza na rynek kamerę samochodową gwarantującą wysoką jakością obrazu. Xblitz S10 Duo został wyposażony w dwa obiektywy – pierwszy z nich znajduje się w obudowie rejestratora, czyli jego standardowym miejscu, a drugi zaś możemy zamontować na klapie bagażnika. Takie rozwiązanie pozwala na nagrywanie drogi z obu stron auta. Dodatkową funkcją drugiego obiektywy jest funkcja kamery cofania.

Bez wideorejestratora ani rusz!

Kamera samochodowa jest czymś koniecznym w dzisiejszych czasach. Wypadek może przytrafić się każdemu, tak samo jak kolizja, dlatego też warto jest mieć coś co oczywiści nas z zarzutów i przedstawi sytuację jasno, kiedy będzie to potrzebne. Wideorejestrator Xblitz S10 Duo, to urządzenie, które w wysokiej jakości nagra moment, w którym doszło do zdarzenia. Producent wyposażył urządzenie w dwa obiektywy, które nagrywają obraz w Full HD. Podwójna kamera oznacza, że będziemy w stanie nagrać to co dzieje się przed, jak i za naszym autem, co zdecydowanie zwiększa monitorowany obszar! Tylny obiektyw oferuje także funkcję kamerki cofania – obraz z kamery aktywuje się w momencie, kiedy kierowca wrzuci bieg wsteczny. Zwiększa to nie tylko możliwość manewrowania, ale również bezpieczeństwo.

Xblitz S10 Duo to wygodny i funkcjonalny wideorejestrator

Xblitz w kamerce S10 Duo wykorzystał bardzo przemyślane rozwiązanie jeśli chodzi o kwestię połączenia się urządzenia z uchwytem. Kamerka samochodowa korzysta z magnetycznego złącza wielostykowego, które umożliwia szybki montaż i demontaż kamerki. Połączenie magnetyczne jest nie tylko funkcjonalne, ale również bardzo mocne – gwarantuje stabilne trzymanie kamery podczas jazdy. Kamera oferuje więc elegancki wygląd bez okablowania znajdującego się we wnętrzu naszego auta.

Xblitz S10 Duo oferuje wiele przydatnych funkcji, które przydadzą się podczas jazdy autem. Przede wszystkim użytkownik ma możliwość zapisywania materiałów w pętli, dzięki czemu nie będziemy musieli martwić się miejscem na karcie pamięci. Materiały, na których nie wydarzyło się coś co wartego zapisania są nadpisywane nowymi plikami. W ten sposób unikamy sytuacji, gdzie ważne zdarzenie na drodze nie zostanie zapisane, ponieważ na karcie pamięci nie będzie miejsca. Kamera posiada również G-Sensor, który w momencie wykrycia kolizji czy uderzenia automatycznie zapisuje materiał i zabezpiecza go przed usunięciem czy nadpisaniem.

Materiał rejestrowane w najwyższej jakości, dzięki bardzo dobrej specyfikacji

Od tego typu urządzeń wymagamy wysokiej jakości materiałów, które mogą stać się dowodem podczas wyjaśniania zdarzenia na drodze. Xblitz S10 Duo to kamera, która rejestruje obraz w rozdzielczości Full HD, a kąt widzenia obiektywu z przodu i z tyłu wynosi, odpowiednio, 150 i 120 stopni. Materiał jest pełen szczegółów, takich jak numery tablic rejestracyjnych czy innych informacji, o które może prosić policja. O wysoką jakość nagrań dba sześć szklanych soczewkę, które gwarantują przejrzysty, jasny i przede wszystkim dokładny obraz. Producent w kamerze S10 Duo wykorzystał sensor Sony Stravis IMX307 zapewniający odpowiednią jakość niezależnie od warunków oświetleniowych.

Na obudowie kamery Xblitz S10 Duo znajdziemy duży i przejrzysty wyświetlacz o przekątnej 2,4-cala. Zapewnia on dobry wgląd na nagrania wideo, podgląd materiału w czasie rzeczywistym czy poruszanie się po menu urządzenia. Oczywiście duży ekran przyda się również przy okazji, gdy korzystamy z drugiego obiektywu jako z kamery cofania.

Dostępność i cena kamery samochodowej Xblitz S10 Duo

Kamera Xblitz S10 Duo dostępna jest na stronie producenta oraz w sieci Media Markt. Sugerowana cena producenta wynosi 449 złotych. Więcej informacji na temat produktu znajduje się pod tym linkiem.

Specyfikacja techniczna Xblitz S10 Duo