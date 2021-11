Xbox Game Pass na listopad prezentuje się świetnie!

Jak co miesiąc Microsoft oraz Sony prześcigają się w udostępnianiu gier w ramach swoich subskrypcji XGPass i PS Plus. W Xbox Game Pass na listopad znajdziemy wiele ciekawych i dobrych tytułów! Czy Sony ma czego zazdrościć?!

Microsoft rozbudowuje swoją bibliotekę!

Xbox Game Pass to biblioteka gier, która w ramach abonamentu daje dostęp do setek gier. Microsoft nie jest jednak zadowolony z tego, jaką popularnością cieszy się platforma. Wyniki pokazują, że użytkownicy konsol Xbox nie są zbyt chętni do korzystania z tej usługi. W przedziale od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 liczba aktywnych użytkowników wynosiła jedynie 37,48%!

Przeczytaj także: Znamy ofertę abonamentu PS Plus na listopad 2021! W co zagramy?

Wyniki te nie są ani dobre, ani obiecujące, Microsoft musi więc przyciągnąć do siebie użytkowników swoich konsol i PC, a najlepszym na to sposobem jest oczywiście udostępnianie lepszych gier. Xbox Game Pass na listopad jest doskonałym przykładem jak to robić. W tym miesiącu możemy spodziewać się naprawdę głośnych tytułów!

Xbox Game Pass na listopad wygląda świetnie

Abonament Xbox Game Pass na konsolę i komputery PC kosztuje około 40 złotych miesięcznie. Za tę kwotę zyskamy dostęp do obszernej biblioteki gier, w której znajdziemy nawet tytuły w dniu ich premiery. Lista gier XGP znacząco się poszerzyła, ponieważ Xbox Game Pass na listopad prezentuje się bardzo dobrze!

6 Wynik

Użytkownicy, którzy opłacą abonament, w tym miesiącu zyskają dostęp do takich gier jak:

Backbone (chmura) – gra dostępna

Moonglow Bay (chmura, konsole, PC) – gra dostępna

Project Wingman (chmura i konsole) – gra dostępna

Minecraft: Java and Bedrock Editions (PC) – od 2 listopada

Unpacking (chmura, konsole, PC) – od 2 listopada

It Takes Two (chmura, konsole, PC) – od 4 listopada

Kill It with Fire (chmura, konsole, PC) – od 4 listopada

Football Manager 2022 (PC) – od 9 listopada

Football Manager 2022: Xbox Edition (chmura, konsole, PC) – od 9 listopad

Forza Horizon 5 (chmura, konsole, PC) – od 9 listopada

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (konsole) – od 11 listopada

One Step from Eden (konsole, PC) – od 11 listopada

Co więcej, do 15 listopada w ofercie usługi pojawią się także takie tytuły:

Planet Coaster (chmura, konsole)

Star Renegades (chmura, konsole, PC)

The Gardens Between (chmura, konsole, PC)

River City Girls (chmura, konsole, PC)

Final Fantasy VIII HD (konsole, PC)

Streets of Rogue (chmura, konsole, PC)

Źródło: Xbox