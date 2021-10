Znamy ofertę abonamentu PS Plus na listopad 2021! W co zagramy?

Sony po raz kolejny nie udało się utrzymać swojej listy gier dostępnych w ramach abonamentu PS Plus na listopad. W sieci pojawiły się tytuły, które trafią do subskrybentów usługi. W co zatem zagramy w listopadzie?

Remaster kultowej gry dostępne w PS Plus na listopad

Pierwszym dużym tytułem, który trafi do subskrybentów PS Plus na listopad, jest Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Jest to remaster kultowej gry, za której stworzenie odpowiada m.in. główny projektant Elder Scroll IV: Oblivion – Ken Rolston. Jest to propozycja dla miłośników klasycznych gier fantasy.

Drugim tytułem, który trafi do graczy PlayStation w listopadzie, będzie The Walking Dead: Saints & Sinners. Gra oparta na kultowym serialu o zombie wciągnie nas nie tylko fantastyczną fabułą, ale także dreszczykiem emocji towarzyszącym stworzonego przez Roberta Kirkmana świata. Gra ta skierowana jest do posiadaczy zestawu PlayStation VR.

Sony postawiło na tytuły sieciowe

PS Plus na listopad to gratka dla miłośników sieciowej rozgrywki. Zarówno na konsolę PlayStation 4, jak i PlayStation 5 trafi Knockout City. Rozgrywka tej gry akcji została osadzona w futurystycznym świecie i łączy w sobie elementy gry sportowej oraz strzelanki. Gracze mogą rywalizować między sobą na kilku zróżnicowanych mapach. Rozgrywka odbywa się w trzy- lub czteroosobowych drużynach. Drużyna, która ostanie się na mapie, wygrywa.

Ostatnim tytułem przygotowanym przez Sony będzie First Class Trouble. Gra ta nawiązuje do popularnego tytułu Among Us. Czterech graczy odgrywa rolę rezydentów, a kolejna dwójka jest Personoidami. Głównym zadaniem rezydentów jest powstrzymanie nieuczciwego AI o nazwie C.A.I.N. W tym samym czasie pozostała dwójka próbuje do tego nie dopuścić.