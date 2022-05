Xiaomi Mi Band 7 i słuchawki Redmi Buds 4 i Buds 4 Pro oficjalnie!

Xiaomi nie próżnuje i przedstawia nową wersję swojej najlepiej sprzedającej się opaski sportowej oraz nową generację słuchawek z serii Redmi Buds 4. Czym różni się Xiaomi Mi Band 7 od swojego poprzednika? Będzie hit?

Xiaomi Mi Band 7 oficjalnie na rynku! Co zaoferuje?

Chiński producent przedstawił kolejną generację swojej opaski sportowej. Xiaomi Mi Band 7 względem poprzednika zyskało większy wyświetlacz, który teraz ma 1,62-cala (poprzednio było to 1,56-cala). Jak podaje producent, powierzchnia robocza na ekranie została zwiększona aż o 25 proc. względem poprzednika. Nowy ekran oferuje rozdzielczość obrazu na poziomie 490 x 192 px. Warto zaznaczyć, że nowa generacja w końcu otrzymała funkcję always-on-display. Urządzenie będzie dostępne w wersji z NFC i bez. Da nam możliwość płatności zbliżeniowej AliPay.

Opaska Xiaomi Mi Band 7 została usprawniona również pod wieloma innymi względami. Producent informuje, że nowa generacja posiada usprawniony system monitorowania saturacji tlenem (SpO2). W momencie, kiedy saturacja spadnie poniżej 90 proc., urządzenie zacznie wibrować informując o tym użytkownika. Urządzenie posiada także 120 trybów treningowych, w tym cztery profesjonalny, automatyczne wykrywanie treningu oraz możliwość organizacji sportowych ze znajomymi. Xiaomi Mi Band 7 zostało wyposażone w akumulator o pojemności 180 mAh, co według producenta wystarczy na 14 dni pracy (bez AOD). Ładowanie zajmuje 2 godziny.

Polska Cena Xiaomi Mi Band 7 nie jest jeszcze znana, ale zapewne przekroczy 200 złotych, a wersja z NFC będzie jeszcze droższa. Urządzenie dostępne jest w Chinach w ramach przedsprzedaży i zostało wycenione tam na 239 CNY, czyli ok. 155 złotych.

Na rynku pojawiły się także słuchawki Redmi Buds 4 i 4 Pro

Opaska sportowa Xiaomi Mi Band 7 to nie jedyna nowość, ponieważ producent zaprezentował również dwie pary słuchawek – Redmi Buds 4 i 4 Pro. Model Redmi Buds 4 został wyposażony w aktywną redukcją szumów do 35 dB. Zestaw posiada 10 mm przetworniki i obsługuje technologię Bluetooth 5.2. Informacji dotyczących pracy na pojedynczym ładowaniu nie przekazano, jednak etui zapewnia dodatkowe 30 godzin. Cena modelu Redmi Buds 4 to 199 CNY, co po przeliczeniu na złotówki daje ok. 130 PLN. Model będzie dostępny w kolorze białym i niebieskim.

Słuchawki Xiaomi Redmi Buds 4 Pro to bardziej zaawansowany model, który oferuje skuteczniejszą technologię inteligentny redukcji szumów (do 43 dB). Słuchawki posiadają certyfikat ochrony IP54, 10 mm przetwornik i 6 mm głośnik wysokotonowy. Redmi Buds 4 Pro obsługują technologię Bluetooth 5.3 i bardzo niskie opóźnienie dźwięku na poziomie 59 ms. Według producenta słuchawki pozwalają na 9 godzin słuchania muzyki (bez wykorzystania ANC). Etui zapewnia dodatkowe 36 godzin pracy. Model ten będzie dostępny w kolorze czarnym i białym, a jego cena to 369 CNY (ok. 240 PLN).

Sklepowa premiera obu słuchawek z serii Redmi Buds 4 odbędzie się 31 maja. W ciągu kilku tygodniu zapewne trafią na rynek zachodni, w tym do naszego kraju.

Źródło: XDA Developers