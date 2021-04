Xiaomi Redmi Note 10 Pro w pakiecie z Mi Watch Lite za darmo w Orange!

Obok takich okazji nie da się przejść obojętnie. W Orange pojawiła się oferta, w której klient może kupić smartfon Xiaomi Redmi Note 10 Pro, a smartwatch Mi Watch Lite dostanie zupełnie za darmo.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro z Xiaomi Mi Watch Lite w prezencie w sieci Orange

W ofercie sieci komórkowej Orange pojawiła się bardzo atrakcyjna oferta. Klienci, którzy zdecydują się na zakup oferty tej właśnie sieci, wybierając smartfon Redmi Note 10 Pro w wariancie 6 GB RAM i 64 GB pamięci masowej w prezencie otrzymają smartwatch Mi Watch Lite! Zestaw ten można kupić zarówno w ofercie abonamentowej, jak i bez umowy. Sam telefon został wyceniony na około 1300 złotych, zaś wartość zegarka to 199 złotych.

Jeśli chcecie poznać szczegóły oferty, to znajdziecie je w tym miejscu.

Co potrafią oba urządzenia?

Xiaomi Redmi Note 10 Pro to jeden z najlepszych smartfonów ze średniej półki dostępny obecnie na rynku. Model został wyposażony 6,67-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED DotDisplay. Ekran został pokryty wytrzymałym szkłem Coring Gorilla Glass 5. Czytnik linii papilarnych został schowany właśnie pod wyświetlaczem. Z tyłu smartfona znajdziemy cztery obiektywy – główny aparat ma 108-megapikseli, szerokokątny obiektyw 8 Mpix, obiektyw do marko 5, zaś aparat do pomiaru głębi 2-megapiskele. Objęta promocją w Orange wersja Redmi Note 10 Pro ma 6 GB RAM oraz 64 GB miejsca na dane użytkownika. Smartfon został wyposażony w akumulator o pojemności 5020 mAh.

Z kolei Xiaomi Mi Watch Lite to smartwatch, którego koperta ma wymiary 41 x 35 x 10,9 mm. Przekątna wyświetlacza wykonanego w technologii TFT LCD ma 1,4-cala. Rozdzielczość wyświetlanego obrazu wynosi tutaj 320 x 320 pikseli. Na pokładzie znajdziemy m.in. bezprzewodową technologię Bluetooth w wersji 5.1 oraz 256 MB pamięci na dane. Zegarek jest wodoodporny, można go zanurzyć nawet do 50 metrów głębokości, a bateria zastosowana w urządzeniu starcza nawet do 9 dni pracy!