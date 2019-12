Xiaomi wprowadzi kalibrację wyświetlacza w MIUI 11?

Temat znany bardziej osobom związanym z edycją foto / wideo, gdzie wymagana wręcz jest kalibracja wyświetlacza, tudzież monitora. Robimy to oczywiście by wyciągnąć z matrycy ostatnie soki pod względem jakości odwzorowania barw, ale w smartfonie? Nie przypominam sobie, by którykolwiek producent oferował taką funkcję w bardziej rozbudowanej wersji, niżeli zmiana temperatury barw. Tutaj dochodzimy do początku newsa. A mianowicie, Xiaomi zaczęło testować dosyć rozbudowane funkcje kalibracji ekranu naszego smartfona z poziomu ustawień w MIUI 11. Być może w przyszłości w urządzeniach tego typu będziemy posiadali tak bardzo zaawansowane wyświetlacze, że będzie na nich możliwa praca związana z edycją foto i wideo.

Jakieś szczegóły?

Jak możemy dowiedzieć się od deweloperów XDA, chińska firma jest w trakcie testów takowego rozwiązania na nowym oprogramowaniu. Zapewne chodzi o najnowszą wersję nakładki na Androida, czyli MIUI 11.

Umożliwia ona między innymi ustawienie jednej z gam kolorów: rozszerzona, oryginalna, P3 oraz sRGB. Oczywiście to nie wszystko. Zjeżdżając dalej w dół widzimy więcej opcji. Mam na myśli na przykład możliwość dopasowania pojedynczo poziomu czerwonego, zielonego oraz niebieskiego koloru w przestrzeni RGB. Są jeszcze na pokładzie rozwiązania umożliwiające dopasowanie odcienia, saturacji czy wartości w sferze kolorów HSV. Za mało? Dodajmy do tego opcję zmiany kontrastu i poziomu gamma. Otrzymujemy więc niemały wachlarz możliwości, jak na smartfon oczywiście. Jest również obecny podgląd live naszych zmian, dzięki czemu możemy na bieżąco kontrolować co robimy. Czy to oznacza, że wszyscy posiadacze smartfonów z MIUI 11 otrzymają taką możliwość?

Które smartfony doczekają się tejże funkcji? Czy chodzi o wszystkie modele z MIUI 11?

Niestety, ale na moment obecny nie wiadomo o które konkretnie urządzenia chińskiego giganta chodzi. Pozostaje czekać, czy to na kolejne przecieki w tej sprawie, czy oficjalne stanowisko Xiaomi oraz stabilną wersję MIUI z kalibratorem na pokładzie.

