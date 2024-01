Z PUMA Velocity NITRO 3 nie poczujesz żadnego kilometra. Oto dlaczego!

Firma PUMA wprowadza na rynek swoje najnowsze dzieło – buty biegowe PUMA Velocity NITRO 3. Ten nowy model został wyposażony w najnowsze technologie, które sprawią, że nie poczujesz żadnego pokonanego kilometra, niezależnie od rodzaju biegu.

Technologie PUMA Velocity NITRO 3, które wpływają na komfort biegu

Podeszwa buta PUMA Velocity NITRO 3, zawierająca unikalną piankę NITROFOAM nasyconą azotem, została pogrubiona o dwa milimetry, co gwarantuje doskonałą amortyzację, komfort i wszechstronność, niezbędne do pokonywania różnych dystansów. Grubsza podeszwa przekłada się na większą wygodę biegu, co jest kluczowe w tego typu obuwiu.

Z Velocity NITRO 3 nie poczujesz żadnego kilometra. Oto dlaczego! Fot. PUMA Z Velocity NITRO 3 nie poczujesz żadnego kilometra. Oto dlaczego! Fot. PUMA

Cholewka buta, specjalnie zaprojektowana z oddychającej siateczki i wyłożona materiałem PWRTAPE, zapewnia ukierunkowane wsparcie w obszarach najbardziej obciążonych. Dodatkowo, zwijany kołnierz wzmocniony pianką zwiększa poczucie komfortu i idealnego dopasowania do kształtu stopy. Zewnętrzna podeszwa PUMAGRIP zapewnia maksymalną przyczepność na różnych nawierzchniach.

Data premiery i dostępność modelu

Najnowszy model PUMA Velocity NITRO 3 dostępny będzie w futurystycznej kolorystyce “Psychedelic Rush” z czarnymi i srebrnymi akcentami, oraz z wyróżniającą się białą podeszwą. Buty ważą jedynie 264 gramy, co czuć przy każdym kroku.

Model Velocity NITRO 3 w futurystycznej kolorystyce Psychedelic Rush będzie dostępny od 24 stycznia u wybranych partnerów handlowych, a od 1 lutego na stronie PUMA.com.

Źródło: opr. wł./info. prasowe PUMA