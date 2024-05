Niekiedy w życiu zdarzają się sytuacje, na które nie można się przygotować. Z rozwiązaniami Victorinox nic Cię już nie zaskoczy, ponieważ ewolucyjna strategia marki opiera się na koncepcji “inteligentne rozwiązania czynią życie lepszym”. Bądź GOTOWY DO DZIAŁANIA!

Z rozwiązaniami Victorinox zawsze będziesz GOTOWY DO DZIAŁANIA

W 2024 roku marka Victorinox wprowadza w życie ewolucyjną strategię, która opiera się na bardzo ważnej i kluczowej koncepcji: “Bycie zawsze najlepiej przygotowanym dzięki inteligentnym i mistrzowskim rozwiązaniom czyni życie lepszym”. Nie jest to jednak nowe podejście, ponieważ towarzyszy ono szwajcarskiej firmie od jej początków sięgających 1884 roku!

Przeczytaj także: EQT 93 Victorinox – współpraca marki Adidas i Victorinox

Z rozwiązaniami Victorinox bądź zawsze gotowy do działania! Fot. Victorinox Z rozwiązaniami Victorinox bądź zawsze gotowy do działania! Fot. Victorinox

Kiedy Karl Elsner, założyciel marki, otworzył swój pierwszy warsztat zajmujący się produkcją noży w niewielkiej miejscowości Ibach, nie miał pojęcia o tym, że Swiss Army Knife™ w ciągu dziesiątek lat stanie się symbolem i ikoną “bycia gotowym”. Dlatego też nieważne, co przyniesie życie, bądź pewien, że z rozwiązaniami Victorinox zawsze będziesz gotów stawić czoła wyzwaniom.

Bycie przygotowanym ułatwia życie

Nigdy nie wiemy co nas czeka, dlatego też bycie odpowiednio przygotowanym, jest kluczowe w pokonywaniu codziennych przeszkód. Marka Victorinox, twórca popularnego Swiss Army Knife™, postawiła sobie za cel, aby jak najlepiej przygotować Cię do takich sytuacji, stosując bezkompromisową jakość w najmniejszych szczegółach. Niezawodność i autentyczne szwajcarskie mistrzostwo jest oznaką dążenia do perfekcji i ucieleśnieniem filozofii mówiącej o tym, że BYCIE PRZYGOTOWANYM UŁATWIA ŻYCIE.

Z rozwiązaniami Victorinox bądź zawsze gotowy do działania! Fot. Victorinox

Victorinox startuje z kampanią, która jest odzwierciedleniem strategii marki. Kampania W GOTOWOŚCI DO DZIAŁANIA skupia się na myśli o doskonałości i dążenia do niej. Mowa o chęci bycia najlepszym z najlepszych i zawsze przygotowanym do działania, niezależnie od wyzwania. To zbliża nas do perfekcji.

Nowa kampania marki nie odnosi się jednak tylko do mentalności odbiorców, ale także do tego, jakie produkty oferuje szwajcarskie przedsiębiorstwo. Doskonałe przygotowanie produktów marki Victorinox i połączenie ich z kultowym Swiss Army Knife™ sprawia, że odbiorcy nigdy nie poczują się zaskoczeni, a perfekcja i mistrzowskie wykonanie tylko wzbudza pewność siebie i sygnalizuje gotowość do działania w każdym scenariuszu. Precyzja i kunszt z jakimi wykonane są produkty Victorinox oznacza, że same dosłownie stworzone są do bycia przygotowanym.

Z rozwiązaniami Victorinox bądź zawsze gotowy do działania! Fot. Victorinox

Historia marki Victorinox sięga roku 1884, kiedy to w szwajcarskiej miejscowości Ibach Karl Elsner założył swoje przedsiębiorstwo. Nazwa firmy pochodzi od nazwy matki założyciela, Victorii oraz francuskiego słowa “inox” określającego stal nierdzewną. Z biegiem czasu firma stała się symbolem niezawodności, perfekcyjnego rzemiosła i poręczność, z której korzysta się też… w kosmosie! Nawet sam założyciel firmy nie spodziewał się, że coś, co stworzył, stanie się standardowym wyposażeniem astronautów NASA. A to nie wszystko, ponieważ z tak wszechstronnego sprzętu z charakterystycznym logiem białego krzyża na czerwonej tarczy, korzystał nawet sam MacGyver!

Źródło: opr. wł./Victorinox. Materiał powstał przy współpracy z marką Victorinox.