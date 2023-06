Rodzicu! Za to przestępstwo grozi 5 lat. Wiemy jak go unikać

W ciepłe słoneczne dni, wyjazd nad wodę czy nawet do sklepu z dzieckiem w aucie może skończyć się tragedią przez nieuwagę rodzica. Wiele razy w mediach pisano o tym, że pozostawione w samochodzie dziecko zmarło na skutek przegrzania, ponieważ rodzic zapomniał lub po prostu nie chciał budzić swojej pociechy. Za to przestępstwo grozi 5 lat pozbawienia wolności. Oczywiście takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Jak ich unikać? Znalazłem rozwiązanie, które powinni sprawdzić wszyscy rodzice!

Za to przestępstwo grozi 5 lat. Wiemy, jak skutecznie go unikać!

Za to przestępstwo grozi 5 lat. I słusznie, bo przez głupotę możemy pozbawić życia niewinną osobę

Mam na myśli firmę BeSafe. W jej ofercie znalazły się foteliki, które posiadają system przypominający o zostawieniu dziecka w aucie. Modele iZi Twist M i-Size oraz iZi Turn M i-Size zostały wyposażone w system Anti-Abandon, którego zadaniem jest informowanie rodzica o tym, że jego dziecko zostało w aucie. Jest to rozwiązanie, które może uratować niejedno życie. To jednak nie wszystkie udogodnienia, w jakie zostały wykorzystane w fotelikach tej marki. Zarówno model iZi Twist M i-Size, jak i iZi Turn M i-Size oferują rozwiązania, które ułatwiają codzienne podróżowanie z dziećmi.

Za to przestępstwo grozi 5 lat. Dlatego lepiej kupić fotelik. Taki jak np. iZi Turn M i-Size Za to przestępstwo grozi 5 lat. Dlatego lepiej kupić fotelik. Taki jak np. iZi Twist M i-Size

Alarm Anti-Abandon może uratować dziecko

Niestety, na świecie, w tym w Polsce, zdarzają się takie sytuacje, gdzie rodzice zapominają zabrać swoje dziecko z samochodu lub po prostu nie chcą go budzić, bo “przecież zaraz wrócą” z zakupów. Jest to niezwykle niebezpieczna sytuacja, która w słoneczny i upalny dzień zagraża życiu maleństwa. Do nagrzania pojazdu składającego się w większości z blachy nie potrzeba dużo czasu. Rosnąca temperatura w środku sprawia, że organizm dziecka ulega przegrzaniu. Jest to prosty przepis na tragedię.

Przeczytaj także: Możesz za to dostać 3000 zł mandatu. Przesada! O co chodzi?

W celu uniknięcia takiej sytuacji firma BeSafe wyposażyła swoje foteliki iZi Twist M i-Size i iZi Turn M i-Size w system monitorujący Anti-Abandon. System ten poza przypomnieniem o dziecku jednocześnie informuje również o odpięciu pasów. Ten cyfrowy system zintegrowany z fotelikiem stworzony został z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa dziecka podczas podróży. Oczywiście alarm ten zintegrowany jest z aplikacją mobilną, która łączy telefon z fotelikiem za pomocą technologii Bluetooth. Rodzic dzięki powiadomieniom informowany jest o każdym odpięciu pasów, jak i o pozostawieniu dziecka w samochodzie. Alerty wysyłane są na numer telefonu podany w aplikacji. Jeśli appka spotka się z brakiem reakcji, powiadomienie wysyłane jest na drugi numer przypisany do aplikacji. Może być to numer drugiego opiekuna czy służb bezpieczeństwa. Fajne, prawda?

Za to przestępstwo grozi 5 lat. Dlatego lepiej kupić fotelik. Taki jak np. Aplikacja przypomni o tym, że dziecko zostało w aucie. Za to przestępstwo grozi 5 lat. Dlatego lepiej kupić fotelik. Taki jak np. Aplikacja przypomni o tym, że dziecko zostało w aucie.

Technologie, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie

Foteliki BeSafe iZi Twist M i-Size i iZi Turn M i-Size wyposażone zostały w rozwiązania, które docenimy podczas codziennego użytkowania. Model iZi Twist M śmiało można montować tyłem, a dzięki specjalnemu systemowi można obracać nim na boki (obrót o 180 stopni). Z kolei fotelik iZi Turn M i-Size jest nieco bardziej rozbudowany i pozwala na pełny obrót (360 stopni). To znacząco ułatwia nie tylko podróżowanie, ale również wyciąganie dziecka z samochodu. Oba foteliki gwarantują elastyczność i wygodę podczas korzystania.

BeSafe stawia na praktyczność, dlatego też wykorzystano tutaj nowatorską konstrukcję Universal Level Technology. To zastosowanie eliminuje częsty problem, który pojawia się w momencie montowania fotelika tyłem – zbyt ostry kąt nachylenia spowodowany konstrukcją kanapy samochodowej. Efektem tego jest pionowa pozycja siedząca dziecka, co może powodować problemy z przewożeniem pociechy. Dzięki technologii Universal Level Technology problem ten znika, ponieważ konstrukcja zapewnia optymalną i prawidłową instalację fotelika.

To nie wszystko, ponieważ zarówno fotelik BeSafe iZi Turn M i-Size, jak i iZi Twist M i-Size oferują także system pochłaniania energii Dynamic Force Absorber. Technologia ta umieszczona jest w zagłówku fotelika i chroni najbardziej wrażliwe części ciała dziecka nie tylko podczas jazdy po nierównym terenie, ale przede wszystkim w czasie wypadku.

Za to przestępstwo grozi 5 lat. Dlatego lepiej kupić fotelik. Taki jak np. iZi Twist M i-Size Za to przestępstwo grozi 5 lat. Dlatego lepiej kupić fotelik. Taki jak np. iZi Turn M i-Size

Zdjęcia: marko-baby.pl.