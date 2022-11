Zima zbliża się coraz pewniejszym krokiem. W niektórych częściach kraju pojawiły się pierwsze opady śniegu. No właśnie, jeśli nie odśnieżysz samochodu możesz za to dostać 3000 zł mandatu. Serio, to już jest przesada.

Możecie się ze mną nie zgadzać, ale uważam, że tu w ogóle nie chodzi o bezpieczeństwo, a o łatanie budżetu. Bo jak inaczej to rozumieć? Niedawno pisałem o tym, że popełniamy błąd na przejeździe kolejowym. O ile błędem to można nazwać. W skrócie – chodzi o to, że jeśli rogatki zostaną podniesione i zaczniemy ruszać, ale nadal będzie „migać” czerwone światło, otrzymamy srogi mandat. I nie ważne, że pociąg już przejechał, a Ty upewniłeś się, że na pewno nic już nie nadjedzie. Powstaną specjalne „fotoradary”, które wyłapią kierowców nie stosujących się do tego przepisu, a portfel zostanie błyskawicznie „opróżniony”. Słabo, słabo.

Możesz za to dostać 3000 zł mandatu. Przesada! O co chodzi?

Jeśli nadal uważacie, że jednak to słuszne ukaranie kierowców podpowiem, że niedawno jakiś młody chłopak dostał 6000 zł mandatu. Za co? 2000 zł za przekroczenie prędkości, dodatkowe 2000 zł za recydywę (już popełnił takie wykroczenie). Reszta tej kwoty jest bardzo mocno dyskusyjna. Dotyczy wad technicznych w pojeździe kierowcy. I jak taki młodociany ma zapłacić tak wysoką karę? Przecież jedyna opcja to pozbycie się samochodu. Już nie wspomnę o tym, że to sprawdzenie stanu technicznego przez policjanta jest mocno dyskusyjne. Już to widzę, jak zaglądał pod spód i analizował wszystkie elementy jak diagnosta w Stacji Kontroli Pojazdów.

Możesz za to dostać 3000 zł mandatu. Teraz już serio przesadzili

I znów się powtórzę. Może i trzeba przyznać nieco racji w przypadku karania za znaczne przekraczanie prędkości czy „wtargnięcie” na przejazd kolejowy, na który może wjechać pociąg. Ale trzy tysiące mandatu za coś takiego to wielka przesada. O co chodzi? Już tłumaczę.

Możesz za to dostać 3000 zł mandatu. Przesada! O co chodzi?

Samochód przed wyruszeniem w trasę – nawet jeśli będzie to kilkadziesiąt metrów – musi być sprawny techniczne. A sprawność ta to nie tylko dobrze działające oświetlenie, hamulce czy brak wycieków spod silnika. W okresie zimowym musicie również zapewnić dobrą widoczność poprzez odśnieżenie samochodu. Pamiętajcie, bo to ważne – jeśli pominięcie ściągnięcie warstwy śniegu z dachu czy innych elementów karoserii, biały puch będzie cyklicznie opadał z naszego auta i „uderzał” w inne pojazdy. Jest to niebezpieczne, dlatego fakt, trzeba zadbać o odśnieżenie samochodu przed wyruszeniem w podróż.

I tu się zgadzam, bo niejednokrotnie byłem świadkiem sytuacji, gdzie zalegająca warstwa śniegu spadała na inny samochód, co znacznie wpływa na bezpieczeństwo na drodze. Już nie wspomnę o tym, że kierowcy ciężarówek mają często na naczepie zalegający nie tylko śnieg, ale i lód. A ten, gdy rozpędzony wpadnie w inne auto może wyrządzić ogromne szkody.

Możesz za to dostać 3000 zł mandatu. Przesada! O co chodzi?

Zapomniałeś odśnieżyć samochód? Możesz za to dostać 3000 zł mandatu

OK, trzeba odśnieżyć samochód, zwracać uwagę na przejeździe kolejowym czy stosować się do ograniczeń prędkości. Wszystko to rozumiem. Ale te mandaty to jakiś kosmos. Tak, dobrze się domyślacie. Za nieodśnieżony samochód policjant może nałożyć mandat w wysokości 3000 złotych. Czy to nie jest już przesada? Jeśli nie wierzycie, że jest taki zapis w prawie, to odsyłam do Kodeksu Drogowego – Prawo o ruchu drogowym.

Ja rozumiem, że jest to ważne, ale „cena” jaką zapłacicie za zaniedbanie jest przecież przerażająca. I co gorsza, policja na sto procent będzie wyszukiwała takie pojazdy by karać kierowców srogimi mandatami. Bo skoro mają władzę to czemu by z niej nie skorzystać, prawda? Może niech się nie rozdrabniają i zamiast dawać tak wysokie mandaty niech będzie możliwość wyboru: mandat, więzienie albo konfiskata samochodu?