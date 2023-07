W końcu przyszło lato, a to oznacza, że szykują nam się wyjazdy. Wybrałem się więc ze znajomymi na kajaki. Jeśli należycie do grona osób, które chcą uwiecznić wszystko na filmie, to warto zaopatrzyć w sprzęt. Takim urządzeniem jest LAMAX W10.1, czyli kamera sportowa nagrywająca obraz w wysokiej rozdzielczości. Jak sprawdziła się podczas testów? Sprawdźmy! Dodam już na wstępie – nie brałem jeńców. Po prostu sprawdzałem ją “od A do Z”.

Test LAMAX W10.1 – kamera sportowa za około 1200 zł.

Zawartość zestawu jak zawsze bogata

Nie jest to nasz pierwszy kontakt z urządzeniami czeskiego producenta. Tak samo jak w poprzednich urządzeniach, tak w tym przypadku na zawartość opakowania nie możemy narzekać. Oprócz oczywiście kamerki sportowej LAMAX W10.1, znajdziemy tutaj wiele przydatnych dodatków. Oto co znajduje się w zestawie z urządzeniem:

Wodoodporny futerał – do użycia nawet do 40 m

Wodoodporny pilot zdalnego sterowania

Mini statyw – dla jeszcze bardziej stabilnych ujęć

Filtr soczewkowy do nurkowania

Filtr soczewkowy chroniący obiektyw

Bateria

Uchwyt samoprzylepny (2x) – do zamocowania na gładkiej powierzchni (kask, maska)

Fast plug-in – do szybkiego zatrzaśnięcia w uchwycie

J-mount – do szybkiego zatrzaśnięcia z podwyższeniem

Uchwyt do kijka – do zamocowania na przykład na kierownicy

3-axis connector – do zamocowania w dowolnym kierunku

Naklejki 3M 2× – do ponownego przyklejenia uchwytu samoprzylepnego

Adapter na statyw – do podłączenia kamery we futerale do statywu

Redukcja statywowa – do podłączenia kamery bez futerału na akcesoria

Kabel micro USB – do ładowania kamery

Ściereczka z mikrowłókna – do czyszczenia wyświetlaczy i soczewki

Instrukcja i wskazówki bezpieczeństwa

LAMAX W10.1 – specyfikacja techniczna

Ekrany: główny 2-cale dotykowy, przedni 1,4-cali

Wodoodporność: do 12 m bez obudowy, do 40 m w obudowie

Rozdzielczość: wideo – 8K / 15 klatek, 6K / 30 klatek, 4K / 60 klatek, 2.7K / 60 klatek, 1080p / do 120 klatek, 720p / do 240 klatek, foto – 64 Mpx

Formaty: MP4, kompresja H.265, H.264, JPG

Bateria: 1350 mAh

Karta pamięci: do 256 GB microSD

Wymiary kamery: 64 x 42 x 32 mm

Waga kamery: 127 g

Niewielki korpus i wzorowe wykonanie

Kamery sportowe muszą być małe, ponieważ zazwyczaj wykorzystywane są do rejestrowania wyczynów podczas uprawiania sportów ekstremalnych. Oczywiście, urządzenia te są również idealnym wyborem, kiedy chcemy uwiecznić nasz wakacyjny wyjazd. Niewielki rozmiar sprawia, że możemy zabrać ją wszędzie i schować do kieszeni. Mało tego, testowany model może być również wykorzystywany jako wideorejestrator!

LAMAX W10.1 to urządzenie z wysokiej półki, co widać już po pierwszym kontakcie. Wykonanie stoi tutaj na najwyższym poziomie, a potwierdza to świetne spasowanie wszystkich elementów. Obudowa, która została pokryta gumo-podobnym materiałem nie tylko sprawia, że urządzenie lepiej leży w dłoni, ale również wpływa na większą wytrzymałość kamerki. Chroni ją przed zarysowaniami czy efektami upadków. Do tego wszystkiego po prostu prezentuje się dobrze właśnie w takim połączeniu.

Producent postanowił wykorzystać w LAMAX W10.1 2-calowy wyświetlacz dotykowy cechujący się wysoką jakością obrazu i przejrzystością. Na ekranie doskonale widać to, co nagrywamy oraz najważniejsze parametry rejestracji obrazu. Kamera posiada również drugi wyświetlacz o przekątnej 1,4-cala, który znajduje się na przodzie urządzenia, zaraz obok obiektywu. Przydaje się on szczególnie wtedy, kiedy nagrywamy ujęcia selfie. Wszystkie przyciski funkcyjne znalazły się na krawędziach urządzenia, tak samo jak i porty: microUSB oraz micro HDMI. Slot na kartę microSD został ukryty tuż przy baterii. Jest on oczywiście odpowiednio zabezpieczony.

Test LAMAX W10.1 – kamera sportowa za około 1200 zł.

Jak długo LAMAX W10.1 wytrzyma na pojedynczym ładowaniu?

W przypadku tego typu urządzeń bardzo ważną kwestią jest czas pracy na baterii. LAMAX W10.1 został wyposażony w wymienny akumulator o pojemności 1050 mAh. Ile zatem wytrzyma kamera bez ładowania? Wiele zależy od tego, w jakiej rozdzielczości będziemy nagrywać materiały. W przypadku natywnego nagrywania w rozdzielczości 4K możemy liczyć na 60 minut pracy. Nie jest źle. Czas ten można wydłużyć nawet do 120 minut zmieniając rozdzielczość Full HD. Co ciekawe, test praktyczny pokazał mi jeszcze lepszy wynik niż ten, o którym wspominał producent! Ustawiając rozdzielczość 1920 x 1080 przy 60 klatkach na sekundę uzyskałem czas nagrania na poziomie 2,5 godzin! Samo naładowanie baterii do pełna zajmie nam 90 minut.

Prosta i intuicyjna obsługa zawsze w cenie

Kamera sportowa LAMAX W10.1 to urządzenie, które obsługujemy bez najmniejszych problemów. Menu jest przejrzyste i klarowne. W prosty sposób możemy zmienić interesujące nas ustawienia obrazu (rozdzielczość, balans bieli czy włączyć np. time-laps, slow-motion). Wartym uwagi jest również system MAXsmooth 2.0, który dzięki elektronicznej stabilizacji obrazu sprawia, że materiały są płynne, nawet jeśli nagrywane były na bardzo nierównej drodze czy przez osobę, która nie zwracała uwagi na to, że trzęsie urządzeniem.

To jednak nie wszystko, ponieważ kamera posiada moduł Wi-Fi, dzięki któremu możemy łączyć się z aplikacją mobilną (Lamax Hi-Cam na Android i iOS) i z jej poziomu jesteśmy w stanie zmieniać ustawienia urządzenia, bądź przeglądać nagrane materiały. Wszystko dostępne jest w języku polskim. Dzięki aplikacji, kamerkę możemy obsługiwać łącznie na trzy różne sposoby – za pomocą wspomnianej appki, przycisków funkcyjnych czy dzięki dotykowemu ekranowi!

Miłym dodatkiem do wszystkiego jest pilot zdalnego sterowania, który przydaje się podczas kręcenia materiałów, kiedy nie jesteśmy w stanie obsługiwać kamerę dłońmi. Pilot w postaci zegarka zakładamy na nadgarstek. Pozwala on na szybkie rozpoczęcie nagrywania lub zrobienia zdjęcia (do 64 Mpix). Użytkownik może ręcznie zmieniać ISO, bilans bieli, ekspozycję i wiele innych ustawień obrazu.

Test LAMAX W10.1 – kamera sportowa za około 1200 zł.

Testy praktyczne – jak LAMAX W10.1 sprawdza się podczas nagrywania obrazu w różnych warunkach?

Bardzo trudno jest przygotować test kamery sportowej. Dlaczego? Przede wszystkim, taki materiał realizowany byłby bardzo długo, ponieważ musielibyśmy nagrać filmy w wielu różnych sytuacjach. Dziś prezentuję materiały nagrywane w lecie, a kto wie, czy taka kamera sportowa poradziłaby sobie równie dobrze zimą. OK, bo wyprzedzam fakty. Za pomocą LAMAX W10.1 nagrałem timelapse, slowmotion, przymocowałem ją do kajaka, oraz przygotowałem krótki materiał “z ręki”. Niestety, zrobiłem spory błąd – trochę obawiałem się o “życie kamery” na kajaku – powodzenia w odnalezieniu takiego urządzenia w wodzie, kiedy np. wypadnie po zderzeniu z gałęzią. Dlatego też nie do końca jestem zadowolony z tego materiału. Ostrość jest ustawiona na dziób kajaka, a nie na otoczenie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie.

Tak czy inaczej, oprócz materiału, który zrealizowałem osobiście, dołączam również ten, który przygotowała marka LAMAX. Możecie dodatkowo przeanalizować jak działa kamera w różnych sytuacjach. Mam nadzieję, że z obu filmów wywnioskujecie, że to faktycznie dobry sprzęt. Bo serio, w tej cenie (około 1200 zł) zyskujecie naprawdę wysoką jakość materiałów wideo, bardzo bogaty zestaw akcesoriów i solidne wykonanie samego urządzenia. Według mnie “dobry deal”.

Test kamery sportowej LAMAX W10.1

Jeśli miałbym jednym zdaniem podsumować testy tej kamery, mógłbym śmiało stwierdzić – świetny stosunek ceny do jakości. Serio, nie wiem czy ta firma po prostu tak ma, ale jej produkty zawsze spełniały wszystkie moje oczekiwania. Tak też jest w przypadku LAMAX W10.1. Dobra jakość materiału, solidne wykonanie oraz, co najważniejsze, świetne materiały wideo, które mogłem wygenerować za jej pomocą. No dobrze, a ile to kosztuje? Wszystko zależy od tego, jaki sklep wybierzemy. Bardzo rozsądnie wygląda oferta sieci sklepów Avans. Kamera została wyceniona na 1239 zł. W tym otrzymujemy darmową wysyłkę. Jeśli chcecie sprawdzić co oferują inni sprzedawcy, odsyłam do porównywarki Ceneo.pl. Oczywiście, możecie też kupić tą kamerę w sklepie internetowym producenta LAMAX. Znajdziecie tam również akcesoria dedykowane temu modelowi. Warto sprawdzić.