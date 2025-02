Twój zegarek Omega x Swatch może wyglądać inaczej! Zobacz!

Według mnie zegarek Omega x Swatch to świetny pomysł dla kogoś, kto chciałby chociaż w małym stopniu zaznać luksusu. Jakby na to nie patrzeć, nosimy model marki Omega, prawda? Jeśli jesteś już szczęśliwym posiadaczem takiego czasomierza, możesz odmienić jego wygląd. To tak jakbyś miał nowy zegarek. Brzmi fajnie? No jasne, że tak.

Zegarek Omega x Swatch może mieć nowy pasek.

Nie wiem czy znacie kolekcję Omega x Swatch MoonSwatch. Mowa o jedenastu zegarkach, których nie tylko nazwa nawiązuje do ciał niebieskich z naszego układu słonecznego. Każdy z nich ma charakterystyczny kolor i cechy, które nawiązują do legendarnego modelu OMEGA Speedmaster Moonwatch. Niezależnie od wersji, każdy z nich wygląda świetnie. Osobiście celowałbym chyba w Mercury, Moon, Jupiter, bądź Saturn. Dlaczego? To moje kolory. Co ciekawe, teraz każdy zegarek Omega x Swatch może wyglądać zupełnie inaczej. Wszystko za sprawą nowych pasków. Wyglądają świetnie, a to tylko początek ich zalet.

Każdy zegarek Omega x Swatch MoonSwatch może wyglądać zupełnie inaczej

Za pomocą strony Swatch.com możemy kupić aż jedenaście różnych pasków, które sprawią, że MoonSwatch będzie wyglądał zupełnie inaczej. Przyjrzyjmy się im bliżej. Są one wykonane z wysokiej jakości dwukolorowego kauczuku. Każdy z pasków posiada po obu stronach specjalną teksturę, szlufkę z Bioceramiki, a także zapmięcie VELCRO. Warto zerknąć w kierunku górnej powierzchni. Co tam znajdziemy? Przede wszystkim jej powierzchnia przypomina skafander kosmonauty. Z kolei dolna strona ma przywodzić na myśl kratery na księżycu. Oczywiście, na paskach pojawia się logotyp OMEGA x Swatch, MoonSwatch, a także kultowy już Speedmaster.

No dobrze, a co to jest ta Bioceramika? O niej również warto opowiedzieć kilka słów. To nic innego jak unikalny kompozytowy materiał. To połączenie sproszkowanego ceramicznego tlenku cyrkonu oraz materiału bio, który firma uzyskuje z oleju rycynowego. Finalnie otrzymujemy materiał bardzo wytrzymały, a przy okazji przyjemny w dotyku. Dodam jeszcze, że nie tylko sam zegarek, ale również wspomniany materiał jest produkowany w Szwajcarii, z czego marka Swatch jest dumna.

Ile kosztuje nowy pasek do zegarków Omega x Swatch i jak go wymienić?

Każdy z nowych pasków, a jest ich jedenaście, został wyceniony na kwotę wynoszącą 190 zł. Warto dodać, że są one dostępne wyłącznie online. Jeśli więc chcecie coś zmienić w swoim zegarku, musicie udać się na stronę internetową marki Swatch.

Pozostaje jeszcze kwestia wymiany paska. Czy jest ona skomplikowana? Oczywiście, że nie! Wszystko dlatego, że wystarczy wykorzystać w tym celu narzędzie, które delikatnie wysuwa specjalne elementy, co ułatwia zdjęcie paska. Kolejnym krokiem jest wsunięcie teleskopu w rowek w kopercie. Co dalej? Wciskamy przycisk tak, by wskoczył na miejsce. Oczywiście powtarzamy to dla jednej i drugiej strony. To wszystko! Prawda, że proste? Jasne! Tym bardziej, że w zestawie znajdziemy również wspomniane specjalne narzędzie, które ułatwia wymianę paska.

Zegarki z kolekcji Bioceramic MoonSwatch

Dlaczego tak bardzo podoba mi się zegarek Omega x Swatch MoonSwatch? Cóż, przypomina mi kultowy Speedmaster, jednak jest dostępny za ułamek tej ceny. Mamy asymetryczną kopertę, kultową kropeczkę, która jest umieszczona nad dziewięćdziesiątką – mam tu na myśli skalę tachymetru. Do tego posiada mniejsze tarcze chronometru, co jest charakterystyczną cechą dla modelu Speedmaster marki Omega. Widzisz? Niby to model przygotowany w tak zwanej kolaboracji, a jednak, masz tą namiastkę „luksusowego zegarka”. Może przesadzam, fakt, ale fani zegarków powinni mnie zrozumieć.

