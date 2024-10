Seiko, marka znana na całym świecie, niedawno wzbogaciła swoją ofertę o kilka fascynujących i limitowanych nowości – Astron Starfull Sky. W tym wpisie przyjrzymy się bliżej dwóm konkretnym modelom z serii Astron, które wyróżniają się niezwykłym, mroźnym kolorem tarczy. To propozycje dla tych, którzy cenią sobie zarówno zaawansowaną technologię, jak i nietuzinkowy design.

Krótko o marce Seiko

Seiko to japońska marka zegarków, która została założona w 1881 roku. Jest znana z wprowadzenia pierwszego zegarka kwarcowego na rynek, co zrewolucjonizowało branżę zegarmistrzowską. Od tego momentu Seiko nieustannie wprowadza innowacje, tworząc zegarki charakteryzujące się precyzją, trwałością i estetyką. Seiko to renomowana marka, na którą można liczyć zarówno na co dzień, jak i podczas ważnych wydarzeń.

Seiko Astron Starfull Sky Limited Edition

Nowa odsłona Seiko Astron w modelu SSH157J1 to prawdziwy skarb dla miłośników astronomicznej elegancji. Zegarek wyposażony jest w innowacyjny mechanizm solarny 5X83, który nie tylko zapewnia energię z światła słonecznego, ale także oferuje ulepszone funkcje i nowy układ subtarcz. Te zmiany pozwalają na bardziej intuicyjny i funkcjonalny odczyt zegarka. Unikalna tarcza zegarka, zdobiona charakterystycznym wzorem przypominającym nocne niebo, sprawia, że każdy egzemplarz jest wyjątkowy. Dodatkowo, model ten cechuje się solidną wodoszczelnością do 100 metrów, co czyni go idealnym towarzyszem zarówno do eleganckich stylizacji, jak i aktywnego wypoczynku.

Seiko: Astron Starfull Sky w limitowanej edycji

Średnica: 43,3 mm

Mechanizm: solarny 5X83

Szkło: szafirowe z antyrefleksem

Wodoszczelność: 100 M

Limitacja: 1 500 szt.

Cena: 11 300 zł

Seiko SSJ027J1 Astron Starfull Sky Limited Edition to kolejna limitowana edycja z kolekcji Astron, która zachwyca nie tylko technologią, ale i designem. Tarcza tego zegarka ma unikalny, wytłoczony wzór gwiazdy, co stanowi techniczne wyzwanie, szczególnie przy zastosowaniu ogniw słonecznych. Jego jasnoniebieski kolor i wzór mają na celu odzwierciedlenie blasku gwiazd, co dodaje zegarkowi głębi i elegancji. Wyposażony w mechanizm solarny 3X62, model ten oferuje doskonałą niezawodność i wydajność. Szkło szafirowe z antyrefleksem zapewnia ochronę i doskonałą czytelność w różnych warunkach oświetleniowych.

Średnica: 41,2 mm

Mechanizm: solarny 3X62

Szkło: szafirowe z antyrefleksem

Wodoszczelność: 100 M

Edycja limitowana: 1 500 szt.

Cena: 9 990 zł

