Zestawienie smartwatchy. Polecane modele. Jaki smartwatch wybrać?

Smartwatch to inteligenty zegarek, który nie ogranicza się jedynie do wyświetlania godziny i ostatnich powiadomień ze smartfona. Urządzenia tego typu pozwalają nam przede wszystkim na monitorowanie naszego zdrowia, czy jakości snu. Są też swego rodzaju pilotem, za pomocą którego możemy sterować funkcjami multimedialnymi naszego smartfona. Jaki smartwatch wybrać? Podpowiadamy.

Jeśli chcecie kupić smartwatch, ale nie wiecie, na jaki model się zdecydować lub wybór jest po prostu za duży, to w naszym zestawieniu umieściliśmy kilka urządzeń w trzech przedziałach cenowych. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu zestawieniu zdecydujecie się na zegarek, który będzie spełniał wasze wymagania.

Jaki smartwatch wybrać do 250 PLN

Xiaomi Mi Watch Lite

Pierwszym polecanym modelem jest smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite. Jest to propozycja dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z inteligentnymi zegarkami i szukają czegoś niedrogiego na początek. Model Mi Watch Lite oferuje bardzo dobrą funkcjonalność, co nie jest zbyt często spotykane w tej półce cenowej. Urządzenie jest kompatybilne zarówno z systemem Google Android i Apple iOS, jednak jak przystało na system producenta z logiem jabłka, jego funkcjonalność jest ograniczona względem tego, co oferuje na Androidzie.

Xiaomi Mi Watch Lite został wyposażony przede wszystkim w moduł GPS, który docenią szczególnie osoby, które lubią przebiegniętą lub przejechaną na rowerze trasę. Oczywiście znajdziemy tutaj takie podstawowe funkcje jak monitorowanie tętna, mierzenie kroków, wybór kilku aktywności, analizę snu i wyświetlanie powiadomień z telefonu. Cena modelu zamyka się w 200 złotych.

70mai Smartwatch Maimo

Smartwatch 70mai Maimo to zegarek, który przyciąga wzrok swoim designerskim stylem. Producent wyposażył model w 1,69-calowy wyświetlacz TFT LCD o rozdzielczości 368 x 448 px, dzięki czemu wyświetlane na ekranie elementy są wyraźne i przejrzyste. Inteligentny zegarek marki 70mai oferuje wszystko to, czego można oczekiwać po tego typu urządzeniu – wyświetla powiadomienia, monitoruje tętno i jest niezastąpionym kompanem podczas każdego treningu (13 trybów sportowych).

Przeczytaj nasz test: Maimo Watch – smartwatch marki 70mai

Producent zadbał o to, aby smartwatch 70mai Maimo był kompatybilny zarówno z systemem Google Android, jak i Apple iOS. Dedykowana aplikacja Maimo Fit pozwala na sterowanie wszystkim funkcjami urządzenia z poziomu telefonu. Smartwatch Maimo posiada klasę wodoszczelności 5 ATM (do głębokości 50 metrów) i technologię Bluetooth 5.0 BLE. Urządzenie daje dostęp do pogody na żywo, wyświetla spalone kalorie i odlicza kroki. Co więcej, zegarek jest zintegrowany z asystentem głosowym ALEXA i posiada baterię o pojemności 300 mAh, co pozwala na siedem dni pracy! Więcej szczegółów na temat urządzenia znajdziecie na stronie producenta. Smartwatch 70mai Maimo można kupić za około 210 PLN.

Jaki smartwatch wybrać do 500 PLN

Huawei Watch Fit

Huawei Watch Fit to model, który otwiera nasze zestawienie modeli w cenie do 500 złotych. Chiński producent postawił na bardzo stonowany wygląd, przez co urządzenie może się podobać. Dużą zaletą tego smartwatcha jest wygoda, jaką oferuje. Duża w tym zasługa niewielkiej wadze, ponieważ smartwatch Huawei waży jedynie 21 gramów. Warto zaznaczyć, że model ten został wyposażony w szczegółowy ekran AMOLED, a sam użytkownik ma możliwość zmiany tarczy.

Inteligentny zegarek jest w stanie monitorować cztery aktywności – bieganie, kolarstwo, pływanie, ponieważ posiada certyfikat wodoszczelności na poziomie 5 ATM, oraz sen. Bateria w modelu Huawei Watch Fit starcza na około 9 dni pracy na pojedynczym ładowaniu, co jest bardzo dobrym wynikiem. Jeśli chodzi o monitorowanie funkcji zdrowotnych, to model ten jest w stanie mierzyć i analizować tętno użytkownika oraz poziom natlenienia krwi. Ceny zegarka Huawei Watch Fit zaczynają się od 349 PLN.

Amazfit GTS 2E

Zegarek Amazfit GTS 2E to model, o którym śmiało możemy napisać, że jest to jeden z najwygodniejszych zegarków w naszym zestawieniu. Jego waga to zaledwie 25 g, co przenosi się na komfort użytkowania. Producent wykorzystał tutaj zakrzywioną powierzchnię 2,5D, dzięki czemu smartwatch wygląda bardzo klasycznie i elegancko. Zastosowano tutaj wyświetlacz 1,65-cala o rozdzielczości 348 x 442 px, który bardzo dobrze radzi sobie nawet w słoneczne dni.

Zegarek firmy Amazfit oferuje szeroką funkcjonalność. Oprócz monitorowania tętna mamy także mierzenia SpO2. Dodatkowo znajdziemy tutaj czujnik geomagnetyczny, barometryczny, akcelerometr, żyroskop i czujnik temperatury. Zegarek Amazfit GTS 2E posiada technologię Bluetooth 5.0 i obsługuje sterowanie komendami głosowymi, co przyda się w mroźne dni. Co warto dodać, to fakt, że zegarek oferuje śledzenie aż 90 trybów sportowych. Posiada także wbudowany GPS i jest w stanie śledzić nasz sen. GTS 2E jest kompatybilny z Androidem i iOS. Zegarek Amazfit GTS 2E można kupić od 349 PLN.

Jaki smartwatch wybrać do 1000 PLN

Polar Iginite 2

Przedział cenowy do 1000 złotych otwiera model Polar Ignite 2. Jest to propozycja dla osób, które poszukują inteligentnego zegarka, który swoim wyglądem nawiązuje do klasycznych zegarków. Smartwatch Polar Ignite 2 prezentuje się bardzo stylowo i elegancko, jednocześnie oferując wysoką funkcjonalność. Zegarek waży zaledwie 21 gram, przez co jest bardzo komfortowy podczas noszenia. Konstrukcja jest wodoodporna (do 30 metrów pod wodą).

Z racji tego, że zegarek Polar Ignite 2 posiada certyfikat wodoszczelności, jest urządzeniem, które świetnie sprawdzi się na ręku osób, które regularnie odwiedzają baseny. Smartwatch jest w stanie śledzić tempo i przede wszystkim określić styl pływania. Inteligentne rozpoznawanie rodzaju treningu podczas biegania, czy jazdy na rowerze, też jest bardzo przydatną funkcją. Zegarek posiada GPS do monitorowanie tras, wyświetla powiadomienia z różnych aplikacji i monitoruje stan zdrowia oraz jakość snu. Ceny modelu zaczynają się od 999 PLN.

Samsung Galaxy Watch 3

Samsung posiada w swojej ofercie wiele zegarków, a w cenie do 1000 złotych możemy znaleźć smartwatch oferujący naprawdę wiele. Mowa tutaj o Samsung Galaxy Watch 3. Zegarek posiada klasyczną obudowę, która nie wyróżnia się swoim futurystycznym stylem, dlatego też będzie świetnym wyborem dla ludzi, którzy szukają kompromisu pomiędzy smartawtchem a klasycznym zegarkiem. W cenie do 1000 złotych możemy kupić wersję z mniejszą tarczą o średnicy 41 mm.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 3 posiada ciekawy sposób poruszania się po menu. Wyposażono go w obrotowy pierścień do nawigacji w aplikacjach. Zegarek pozwala na monitorowanie ciśnienia krwi, EKG, sprawdzenie pulsu, mierzenie kroków. Znajdziemy tutaj również m.in. monitorowanie snu, NFC do płacenia zegarkiem, czujnik wykrywania upadku i ponad 120 programów ćwiczeń! Ceny zegarka Samsung Galaxy S3 41 mm zaczynają się od 999 PLN.

Jaki smartwatch wybrać do 2000 PLN i wyżej

Suunto 7

Suunto 7 to model, który oferuje bardzo dobry stosunek ceny do jakości i oferowanych funkcji. Model ten został stworzony z myślą o osobach, które uwielbiają aktywność fizyczną. Dlatego tez znajdziemy tutaj aż 70 trybów sportowych, spośród których możemy wybierać interesującą nas dyscyplinę. Oczywiście jak przystało na zegarek dla aktywnych, Suunto 7 posiada wbudowany GPS do śledzenia tras. Konstrukcja posiada fizyczne przyciski, co pozwala na sterowanie nim nawet w rękawiczkach.

Bardzo dużą zaletą zegarka Suunto 7 jest jego wytrzymałość. Smartwatch jest odporny za zabrudzenia i wstrząsy, a do tego wszystkiego jest wodoszczelny. Głębokości do 50 metrów nie robią na nim wrażenia. Bez obaw może być więc wykorzystywany podczas treningu na basenie. Posiada wszystko, czego moglibyśmy oczekiwać od smartwatcha. Na pokładzie znalazł się moduł NFC, dzięki czemu możemy płacić nim za zakupy (Google Pay).

Apple Watch 7 GPS

Apple zawsze stawiało na ekosystem w swoich urządzeniach i jeśli posiadacie smartfon tej marki, to Apple Watch 7 będzie jedynym słusznym wyborem. Najnowsza generacja zegarka od amerykańskiego giganta oferuje większy wyświetlacz niż poprzednik. Ramki wokół ekranu są cienkie, przez co przestrzeń robocza jest zdecydowanie większa.

Oczywiście jak przystało na inteligentny zegarek, Apple Watch 7 posiada wiele zaawansowanych funkcji. Na pokładzie znajdziemy m.in. mierzenie natlenienia krwi, EKG, monitorowanie snu czy też poprawność chodu. Według zapewnień producenta zegarek odporny jest na pęknięcia, pył i wodę, a to ze względu na certyfikaty IP6X i WR50 (do 50 m głębokości). Z poziomu zegarka można dzwonić i odpowiadać na wiadomości, a GPS świetnie śledzi każdą trasę. Seria 7 pozwala również na zbliżeniowe płacenie dzięki Apple Pay. Smartwatch Apple Watch 7 w wersji 41 mm to wydatek rzędu 2249 PLN, zaś wersja 45 mm – 2399 PLN.