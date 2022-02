Złoty sześcian o wartości 12 mln USD w Central Parku! Po co?

Amerykanie lubią przepych i bogactwo, dlatego też decydują się na różne formy reklamy. W Central Parku, będącym płucami Nowego Jorku stanął sześcian w całości wykonany ze złota. Szacuje się, że jego wartość to prawie 12 milionów dolarów. Jaki jest jego cel?

Złoty sześcian na środku Central Parku

Marketing jest niezwykle ważnym elementem reklamy w dzisiejszych czasach. To właśnie na nim buduje się renomę firmy. Wiedzą o tym przede wszystkim firmy zajmujące się kryptowalutami i to zazwyczaj one decydują się na coś “extra”. Złoty sześcian znajdujący się w Central Parku jest właśnie tym elementem “extra”.

Twórcy Castello Coin postawili na dość drogi marketing. Umieszczenie wartego 12 milionów dolarów złotego sześcianu w samym centrum Central Parku to coś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Jest to forma reklamy, która ma zachęcać ludzi do inwestowania w tokeny. Trzeba przyznać, że złoty sześcian wykonany w całości z tego materiału, jest niezwykle ciekawą zagrywką.

Marketing dźwignią handlu

Castello Coin to token, który został stworzony do płacenia za wirtualną sztukę. Ma on odgrywać kluczową rolę na rynku NFT i przy zakupie cyfrowego złota. Token ten ma być nawiązaniem do sztuki i w taki właśnie sposób twórcy chcieli zareklamować swój produkt. Złoty sześcian stojący w Central Parku na pewno przyciąga wzrok i daje ogólnoświatowy rozgłos, czego idealnym przykładem jest właśnie ten news.

Wystarczył jeden dzień reklamy, aby cały świat dowiedział się o Castello Coin. Złoty sześcian waży 186-kilogramów i wykonano go z 24-karatowego złota. Za jego stworzenie odpowiada Niclas Costello. Tę nietypową kostkę postawiono 2 lutego w Central Parku. Wartość całej konstrukcji wynosi aż 11,7 miliona dolarów!

Źródło: Twitter