Powstaje czarna skrzynka ludzkości. Co zostanie na niej zapisane?

Czarna skrzynka to urządzenie, które znajdziemy w samolotach. Jej zadaniem jest zapisywanie danych na temat lotu. Jeśli doszło do tragedii lub samolot wykazuje problemy w działaniu, dane te pozwolą na ustalenie powodu takiego zachowania. Na podobnej zasadzie będzie działać ziemska czarna skrzynka.

Projekt dla przyszłych pokoleń

Czarna skrzynka to niezwykle ważne urządzenie w lotnictwie. Pozwala ona na badanie, co stało się z samolotem, kiedy ten spadł na ziemię lub kiedy jego funkcje przestały poprawnie działać. Dane zgromadzone w skrzynce są bardzo cenne, dlatego też w takich przypadkach jest to pierwszy element, do którego udają się specjaliści.

Okazuje się, że Ziemia również będzie miała swoją czarną skrzynkę. Zostanie ona umieszczona na zachodnim wybrzeżu Tasmanii w Australii. Będą znajdować się w niej dane odnośnie do wszystkich błędów ludzkości, które doprowadziły do upadku cywilizacji i katastrofy klimatycznej. Za pomysł odpowiada firma Clemenger BBDO, która wraz z naukowcami z Uniwersytetu w Tasmanii planuje postawić skrzynkę już w przyszłym roku.

Ziemska czarna skrzynka zapisze każdy nasz błąd

Czarna skrzynka, która powstanie w Australii, może okazać się zbawieniem dla przyszłych cywilizacji. Pomoże w zapobiegnięciu kolejnego upadku ludzkości. W skrzynce znajdować się będzie każdy nasz błąd, dlatego też ma ona być również elementem, który pobudzi nas do działania. W końcu wszystko będzie monitorowane i zapisywane. Za zapisywanie danych będą odpowiadały specjalne algorytmy.

Skrzynka ma być niezniszczalna, po to, aby przetrwała katastrofę klimatyczną i wszelkie kataklizmy, dlatego też zostanie wykonana ze stali. Obudowa będzie miała ponad 10 metrów średnicy, dzięki czemu wszystkie dane będą bezpieczne. Na górze skrzynki zainstalowane zostaną panele słoneczne do zasilania wszystkich systemów. W środku znajdą się dyski, na który zapisane zostaną dane na temat zmian klimatycznych, artykuły i wiadomości z sieci. Szacuje się, że miejsca starczy na 30 do 50 lat. Oczywiście będzie istniała możliwość rozszerzenia pamięci.

Źródło: CNET