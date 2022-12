Zmarł Emilian Kamiński. Z firmy budowlanej na deski teatru.

Dziś, 26 grudnia, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia zmarł Emilian Kamiński. Znaliśmy go z wielu ról, ale niewielu wie, że prowadził firmę budowlaną podczas stanu wojennego.

W wieku 70 lat zmarł Emilian Kamiński. Ciężko chorował, przeszedł w lutym poważną operację. Niestety, dziś o godzinie 7:30 “odszedł” w swoim domu w Józefowie. Był założycielem Teatru Kamienica, który mieści się w warszawskiej kamienicy przy Alei Solidarności 93. Był zarówno aktorem, jak i reżyserem. Znamy go z ponad stu ról teatralnych, filmowych, a także musicalowych. Jeszcze kilka dni temu został odznaczony złotym medalem “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Pierwszy raz na teatralnych deskach zobaczyliśmy go w 1975 roku, podczas spektaklu Pierwszy dzień wolności. Jeśli chodzi o tak zwany duży ekran, zadebiutował dwa lata później, w 1977 roku w filmie pt. Akcja pod Arsenałem. Przez wiele lat był związany z Teatrem Narodowym (chodzi o lata 1977 – 1983), by następnie związać się z Teatrem Ateneum (1983 – 2000) i to nie tylo jako aktor, ale również jako reżyser (Słodkie Miasto z 1983).

Warto dodać, że w stanie wojennym, oprócz wspomnianej firmy budowlanej, tworzył Teatr Domowy, który był sprzeciwem środowiska aktorskiego wobec reżimu. Co ciekawe, za wspomniany nielegalny teatr aktorom groziło kilka lat więzienia politycznego.

Warszawa, 28.03.2019. Aktor Emilian Kamiñski podczas jubileuszu 10-lecia Teatru Kamienica, 28 bm. w Warszawie.(pkus) PAP/Marcin Obara

Emilian Kamiński był znany z wielu ciekawych ról. Przykładami mogą być Szaleństwa panny Ewy, U Pana Boga w ogródku czy Tango ptaka.

Fotografia główna PAP/Marcin Obara, drugie zdjęcie Wikipedia.