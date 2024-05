Wygląda na to, że w obecnych czasach nikt nie uczy się na błędach, ponieważ miliarder z Ohio oznajmił, że on i jego zespół znowu zejdą do Titanica. Celem jest pokazanie, że branża eksploracyjna stała się bezpieczniejsza od wypadku OceanGate Titan.

Wypadkiem OceanGate Titan żył cały świat

W czerwcu 2023 roku doszło do tragedii, o której mówił cały świat. Podczas ekspedycji na dno Oceanu Atlantyckiego, załoga OceanGate Titan, łodzi podwodnej służącej do przeczesywania głębi, miała oglądnąć wrak Titanica. Niestety doszło do wypadku, w wyniku którego życie straciło pięcioro członków załogi.

Pomimo kilkudniowych poszukiwań łodzi podwodnej Titan, służby marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych nie zdołały znaleźć wraku. Wszyscy wiedzieli, że nastąpiło najgorsze – doszło do implozji, która zmiażdżyła wszystkich członków. Najwidoczniej katastrofa ta nie odstraszyła kolejnych poszukiwaczy przygód, ponieważ miliarder Larry Connor i jego załoga, zejdą do Titanica.

Znowu zejdą do Titanica. Nikt już nie uczy się na błędach? Fot. ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN Znowu zejdą do Titanica. Nikt już nie uczy się na błędach? Fot. ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN

Zejdą do Titanica w łodzi wartej 20 milionów dolarów

Larry Connor to miliarder, który dorobił się na rynku nieruchomości. Pomimo katastrofy Titana postanowił on na własne oczy zobaczyć wrak Titanica i zejść na dno Oceanu Atlantyckiego. Connor i jego załoga wezmą w tę podróż łódź podwodną Triton 4000/2 Abyssal Explorer, której wartość szacowana jest na 20 milionów dolarów.

Triton 4000/2 Abyssal Explorer to łódź o wartości 20 milionów dolarów. Fot. The Connor Group/ YouTube Larry Connor zejdzie na dno Atlantyku w łodzi podwodnej Triton 4000/2 Abyssal Explorer. Fot. The Connor Group/ YouTube

Triton 4000/2 Abyssal Explorer to dwuosobowa łódź, a to oznacza, że jej załoga nie będzie duża. Oprócz Connora do statku podwodnego wejdzie współzałożyciel firmy Triton Submarines, odpowiedzialnej za zbudowanie łodzi, Patrick Lahey. Mężczyźni chcą pokazać, że branża wdrożyła nowe systemy po katastrofie Titana i podróżowanie na dno oceanu jest bezpieczne. Oby mieli racje.

