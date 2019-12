ZTE Axon 10S Pro 5G, czyli Snapdragon 865 po chińsku!

ZTE – nie zdziwi nikogo, jeżeli napiszę w tym miejscu, że ta chińska firma produkująca smartfony została zapomniana przez świat. Niektórzy pewnie myśleli, że firma zwyczajnie obecnie nie istnieje. Zatem pora na terapię szokową dla niektórych czytelników. Po pierwsze, ZTE istnieje i nadal wypuszcza nowe smartfony. Po drugie zaś, co istotniejsze i co będzie dzisiejszym tematem, zaskoczyli cały świat ujawniając jako pierwsi smartfon, którego sercem będzie najnowszy SoC Qualcomma, Snapdragon 865!

Co o nim wiemy?

Jak możemy się dowiedzieć z samej nazwy urządzenia, będzie ono obsługiwało technologię 5G, co zapewne będzie powoli standardem. Idąc dalej, mamy oczywiście wspomnianego Snapdragona 865, na którego składa się 8 rdzeni Kryo 585 taktowanych zegarem do 2,84GHz (przy obciążeniu pojedynczego rdzenia). Wspierać będzie go układ graficzny Adreno 650, a do dyspozycji dostanie 8GB RAM LPDDR5, co będzie kolejną nowością.

Idąc dalej, mamy niestety nieokreśloną ilościowo, szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.0. Stawiałbym tutaj na wersję ze 128 i 256GB jako pewniki. Na koniec została dosyć duża bateria o pojemności 4000mAh.

Warto nadmienić, iż dostaniemy standard WiFi w jego najnowszej, szóstej wersji.

Na tym nie kończymy jednak nowinek, bowiem ZTE posiada swój autorski system sztucznej inteligencji, mający wspomóc zarządzanie zasobami systemowymi w taki sposób, żeby jak najlepiej zoptymalizować działanie smartfona w zależności od sytuacji. Jest to Z-Booster 2.0, a jego “składniki” możecie zobaczyć na powyższej grafice.

Dobrze jest powiedzieć, jak wygląda on także od strony oprogramowania układowego. Mamy tutaj autorską nakładkę chińskiej firmy, mianowicie MiFavor 10, która to bazuje na Androidzie 10. Ma ona oddawać charakter nadchodzącego telefonu i uwydatniać jego funkcjonalności.

Kiedy możemy się spodziewać rzeczonego telefonu z procesorem Snapdragon 865 na półkach sklepowych?

Według zapewnień producenta, ma być to pierwsza połowa nadchodzącego, 2020 roku. Jest to dosyć duży rozdział czasowy, jeżeli chodzi o rynek smartfonów, czy ogólnie technologii. Nadchodzący rok może być w takim razie bardzo ciekawy, jeżeli nowe smartfony ZTE znów zawitają na stary kontynent i zdobędą jakąś popularność. Co o tym myślicie? Snapdragon 865 pomoże powstać ZTE, jak Phoenix’owi z popiołów, czy raczej nie ma szans? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: gizchina