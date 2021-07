ZTE Axon 30 5G z rozwiązaniem, którą zazdroszczą inni producenci

Smartfony wykorzystują coraz to nowsze technologie, które mają zwiększyć możliwości urządzeń. Najnowszym trendem wśród producentów nowoczesnych telefonów jest chowanie obiektywu aparatu przedniego pod ekranem. Druga generacja ZTE Axon 30 5G posiada usprawnioną technologię, którą mogą zazdrościć konkurenci.

ZTE Axon 30 5G drugiej generacji z udoskonalonym rozwiązaniem

ZTE nie jest producentem, który może pochwalić się dużą popularnością na europejskim rynku. Jego głównym rynkiem funkcjonowania jest rynek azjatycki i to właśnie tam chiński producent lokuje swoje środki. Nie jest to także producent, który stroni od wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań w swoich urządzeniach. ZTE Axon 30 5G to druga generacja tego modelu i posiada ona udoskonalone rozwiązanie, jeśli chodzi o obiektyw przedniego aparatu ukrytego pod ekranem.

Względem poprzedniego modelu Axon 30, producent zdecydował się na zwiększenie liczby ppi (pixel per inch) nad modułem kamery do selfie. W ZTE Axon 30 5G znajdziemy teraz 400 ppi, dzięki czemu ten obszar na wyświetlaczu prezentuje się zdecydowanie lepiej. Co więcej, producent zastosował w swoim nowym smartfonie 7-warstwową strukturę wyświetlacza, na pokładzie znajdują się także materiały o wysokiej przepuszczalności, nowy układ wyświetlania UDC Pro i obwodów ACE. Jak zapewnia producent, elementy te wpływają na lepszą jasność obiektywu i ogólną jakość prezentowanego obrazu. Sama przednia kamera ma rozdzielczość 16 Mpix.

Nowy smartfon to mocna propozycja chińskiego producenta

ZTE Axon 30 5G jest urządzeniem, które oferuje bardzo wysoką wydajność. Producent zdecydował się na wykorzystanie procesora Qualcomm Snapdragon 870 GB. Ten może być sparowany z 6/8/12 GB pamięci RAM i do 256 GB pojemności na dane użytkownika. Smartfon posiada ekran 6,92-calowy ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz. Na pokładzie znajdziemy baterię o pojemności 4200 mAh z obsługą szybkiego ładowania 55 W.

Jeśli chodzi o aparat tylny, to główny aparat z sensorem Sony XMX682 ma rozdzielczość 64 Mpix, ultraszeroki obiektyw oferuje 8 Mpix, a czujnik głębi oraz obiektyw makro mają po 5 Mpix. Smartfon pracuje oczywiście na systemie Google Android 11. Podstawowa wersja smartfona 6/128 GB wyceniona została na 2198 CNY, czyli ok. 1300 złotych. Mocniejsza wersja 12/256 została wyceniona na 3098 CNY (ok. 1850 PLN). Oficjalne polskie ceny nie są znane, ale na pewno będą większe, niż te w kraju producenta.