Zbliżają się święta, a więc przy okazji „boom zakupowy”. Wielu Polaków zastanawia się czy 11.12 to niedziela handlowa 2022. Jutro zrobimy zakupy w sklepach? Już wyjaśniam.

Osobiście nie przepadam za chodzeniem po galeriach, jak ognia unikam zbędnego wybierania się do sklepów. No cóż, po prostu tego nie lubię. Nie lubię też, jak ktoś ogranicza moje wolności, a chyba można tak nazwać pomysł niedzieli niehandlowych. Fakt, fajnie, że zadbano o pracowników galerii i sklepów, którzy mogą niedziele spędzać z rodziną i znajomymi. Szkoda tylko, że zapomniano o osobach, które pracują w restauracjach, hotelach, kinach czy na stacjach paliw. Wydaje mi się, że jeśli wprowadzono by zasadę, która by nakazywała pracodawcom specjalną stawkę za pracę w niedziele, wiele osób chętnie udałoby się w ten dzień do swojego zakładu pracy.

Czy 11.12 to niedziela handlowa 2022? Jutro zrobimy zakupy?

Czy 11.12 to niedziela handlowa 2022?

Wiele osób zastanawia się, czy jutro będą czynne sklepy i galerie handlowe. Odpowiadam: tak, jutro pójdziecie kupić kolejną bluzkę, chleb czy inne rzeczy, których kupić nie mogliście w inne dni tygodnia. Jeśli więc macie w planach zakupy, mam na myśli np. prezenty na święta, a na tygodniu nie macie na to czasu, jutro, 11.12 będzie niedzielą handlową, a więc możecie udać się śmiało do sklepu czy galerii handlowej, a na pewno nie „pocałujecie klamki”, gdyż wszystkie te lokacje będą czynne.

Czy 11.12 to niedziela handlowa 2022? Jutro zrobimy zakupy?

Na koniec nasuwa mi się pytanie, jak uważacie? Handel w niedziele powinien być ograniczony, tak jak dotychczas czy wręcz przeciwnie – to przedsiębiorcy powinni decydować o tym, czy chcą zarabiać w każdy dzień tygodnia?

Dodam jeszcze, że w przyszłym roku będzie tylko siedem niedziel handlowych. Oto niedziele handlowe 2023:

styczeń: 29.01

kwiecień: 02.04, 30.04

czerwiec: 25.06

sierpień: 27.08

grudzień: 17.12, 24.12

Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii biznes.