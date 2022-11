20 tys. „polskich kibiców” na Mundialu. Tych prawdziwych tylko 5!

Mistrzostwa Świata w Katarze startują już za dwa dni, tj. 20 listopada. Szacuje się, że na stadionie podczas meczu z Meksykiem pojawi się ok. 20 tys. „polskich kibiców”. Okazuje się jednak, że tych prawdziwych Polaków będzie tylko 5 tysięcy. Reszta to opłacone przez organizatorów osoby z innych części świata!

20 tys. polskich kibiców na meczu z Meksykiem? Nie do końca

Z całego świata co chwila napływają do nas opinie na temat Mistrzostw Świata odbywających się w Katarze i trzeba przyznać, że nie cieszą się one zbyt dobrą opinią. Dziś dowiedzieliśmy się, że na tegorocznym mundialu nie będzie alkoholu, co wiąże się z ogromną stratą pieniędzy dla FIFA.

Swego czasu internet obiegły filmiku pokazujące kibiców reprezentacji biorących udział w tym turnieju. Polskich kibiców jeszcze nie zobaczyliśmy, jednak szacuje się, że na pierwszym meczu z Meksykiem pojawi się ich ok. 20 tysięcy. Problem polega na tym, że prawdziwych Polaków będzie ok. 5 tysięcy.

10 dolarów za mecz i trzy posiłki dziennie

20 tys. polskich kibiców na pierwszym meczu z Meksykiem to bardzo dobry wynik, nieprawda? Można by tak stwierdzić, gdyby liczba ta mówiła o prawdziwych Polakach, którzy przyjechali do Kataru wspierać naszą kadrę. Okazuje się jednak, że rodowitych Polaków będzie tam ok. 5 tysięcy.

Reszta „polskich kibiców” to osoby wynajęte przez organizatorów turnieju! Ich zadaniem jest wypełnienie trybun na stadionach. Oczywiście nie jest to praca za darmo, ponieważ za kibicowanie poszczególnym reprezentacjom osoby te otrzymują 10 dolarów za mecz oraz trzy posiłki dziennie. „Kibicami” są głównie osoby, które pracowały nad budową stadionów na ten turniej.

Mistrzostwa Świata w Katarze zaczynają się już za dwa dni!

Czy ten mundial to największa kompromitacja dla FIFY?

