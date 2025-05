25% rabatu na sprzęt MOVA. Kup na Dzień Matki. To ją wyręczy

26 maja obchodzimy Dzień Matki. To ważne święto. Oczywiście, o swojej mamie powinieneś pamiętać przez cały rok, jednak nadchodzące wydarzenie jest świetną okazją, by zakupić jej sprzęt MOVA. Sześć produktów ma obecnie bardzo dobrą cenę, bowiem producent wprowadził ofertę promocyjną. Mówimy nawet o 25% rabatu!

Nawet 25% rabatu na sprzęt MOVA. Kup na Dzień Matki. Odkurzacz Wet&Dry MOVA X4 Pro.

Gdyby nie ona, ciebie na tym świecie by nie było. Od małego tworzymy dla nich laurki, piszemy wiersze, śpiewamy piosenki. Nasze matki, które poświęcają całe swoje życie dla dzieci powinny być doceniane każdego dnia. Wie o tym doskonale marka MOVA, która wprowadza ofertę promocyjną na wybrane modele. Ty kupujesz swojej mamie prezent, a przy okazji sporo oszczędzasz, natomiast ona się z niego cieszy, bowiem wyręczy ją z wielu codziennych obowiązków domowych. Fakt, oferta promocyjna na sprzęt MOVA obowiązuje od 9 do 25 maja bieżącego roku, jednak radzę się spieszyć, ponieważ ceny są przez tego producenta mocno obniżone. Niektóre produkty oferowane są z nawet 25-procentowym rabatem!

Sprzęt MOVA przeceniony z okazji Dnia Matki. Zobacz, o jakich urządzeniach mowa

Roboty odkurzająco-mopujące i odkurzacze – to sprzęt, który możesz kupić taniej w ramach aktualnie wprowadzonej promocji związanej z nadchodzącym Dniem Matki. To wydajne rozwiązania, które ułatwiają utrzymanie porządku w domu. Szczególnie pochwalić należy roboty odkurzająco-mopujące, które za sprawą szeregu rozwiązań potrafią skutecznie pozbyć się wszelakich nieczystości z naszych podłóg. Mowa nawet o zaschniętych plamach na płytkach czy panelach. Przetestowałem wiele modeli tej marki i muszę je pochwalić nie tylko za wspomnianą skuteczność, ale również za prostą obsługę aplikacji oraz wysoką jakość wykonania i precyzyjne mapowanie naszego domu. Marka MOVA z okazji Dnia Matki obniżyła cenę dziewięciu urządzeń. Sprawdźmy, o jaki sprzęt chodzi.

MOVA X4 Pro

Zacznijmy od odkurzacza, który potrafi sprzątać zarówno na sucho, jak i na mokro. Wyróżnikiem tego modelu jest niska waga, która wynosi około jednego kilograma. To duży plus, szczególnie wtedy, gdy planujemy przekazać odkurzacz swojej mamie jako prezent. Jeśli chodzi o właściwości techniczne, nie sposób nie wspomnieć o systemie czyszczenia za pomocą gorącej wody, której temperatura wynosi 80 stopni Celsjusza. Kolejnym atutem X4 Pro jest wysoka siła ssania na poziomie 20000 Pa, bateria, która zapewnia nawet 45 minut pracy w trybie Smart i możliwość sprzątania na płasko – tutaj warto zauważyć, że odkurzacz sięga pod meble o wysokości 13 cm. Szczegóły na temat MOVA X4 Pro przedstawiła w osobnym artykule Magdalena.

Pozostaje temat ceny. Sugerowana cena katalogowa tego odkurzacza wynosi 2199 zł, jednak producent oferuje ten model z rabatem wynoszącym 23 %.

MOVA S5 Sense

Jest to odkurzacz pionowy, który testowaliśmy w naszej redakcji jakiś czas temu (zobacz naszą publikację nt. MOVA S5 Sense). Solidnie wykonany sprzęt z wysoką siłą ssania na poziomie 190 AW. Może pracować nawet przez 90 minut w trybie auto. S5 Sense wyposażono w technologię Celest LED. To nic innego jak oświetlenie zainstalowane w szczotce. Dzięki diodom LED widzimy praktycznie każdą, nawet najmniejszą drobinkę kurzu w miejscu, w którym wydawało się nam, że już jest czysto. Serio! Dlatego też producent zadbał o wysoką skuteczność pracy odkurzacza. Mówimy tu o filtracji na poziomie 99,9%. Co ciekawe, szczotka, która znajduje się w zestawie ma specjalny system, który zapobiega zaplątywaniu się włosów. Szczegóły na temat S5 Sense poznacie czytając nasz tekst. Link znajdziecie powyżej.

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy MOVA S5 Sense kosztuje 1299 zł – mówimy o sugerowanej cenie katalogowej. Z racji wprowadzonej oferty promocyjnej, która trwa do 25 maja, możemy liczyć na 8% rabatu.

Nawet 25% rabatu na sprzęt MOVA. Kup na Dzień Matki. Odkurzacz pionowy MOVA S5 Sense.

MOVA E20

Przechodzimy do sprzętu, który dosłownie samodzielnie posprząta podłogi w całym mieszkaniu. Na pierwszy „strzał” MOVA E20, czyli robot odkurzająco-mopujący, który testowaliśmy. Bardzo dobry stosunek jakości i wydajności do ceny. Dużym atutem tego modelu jest wykorzystanie technologii Smart Pathfinder z laserem LDS, co sprawia, że będziemy mogli cieszyć się precyzyjnie posprzątaną podłogą. Co ciekawe, możemy przygotować mapy wielu pięter, co jest dużym plusem w przypadku, gdy mieszkamy w piętrowym domu. Robot potrafi pokonać przeszkody o wysokości 1,8 cm, sterujemy nim za pomocą aplikacji lub asystentów głosowych, posiada spory pojemnik na kurz (330 ml) i wodę (245 ml).

Sugerowana cena katalogowa robota MOVA E20 wynosi 869 zł, jednak obecnie możemy liczyć na 20% rabat.

Nawet 25% rabatu na sprzęt MOVA. Kup na Dzień Matki. Robot odkurzająco-mopujący MOVA E20.

MOVA P10 Pro Ultra

To sprzęt MOVA z najwyższej półki. Potrafi nie tylko skutecznie odkurzać (moc ssania wynosi aż 13000 Pa), ale także precyzyjnie mopować podłogi. Tak, mopować, gdyż zamiast popularnej w wielu robotach ściereczki mamy do dyspozycji obrotowe pady. Robot myje je w rozbudowanej stacji dokującej, a następnie dokładnie czyści każdy rodzaj podłóg. Mam tu na myśli nawet już zaschnięte plamy. Uruchamiasz go z poziomu aplikacji i możesz o nim zapomnieć. Wykryje dywan – podnosi szczotki i mopa, by go nie uszkodzić. Jedzie pod meble, których wysokość to 4 cm i ma wiele innych zalet, o których można napisać książkę. Wszystkie jego atuty znajdziecie w naszym teście MOVA P10 Pro Ultra.

Robot odkurzająco-mopujący MOVA P10 Pro Ultra według sugerowanej ceny katalogowej powinien kosztować 3479 zł, jednak producent z okazji promocji obniża ją aż o 25% co jest świetną okazją, by posiadać skuteczny i zaawansowany sprzęt sprzątający.

Nawet 25% rabatu na sprzęt MOVA. Kup na Dzień Matki. MOVA P10 Pro Ultra

MOVA P50 Ultra

Kolejny zaawansowany robot odkurzająco-mopujący, który został wyposażony w rozbudowaną stację dokującą. Czym się wyróżnia ten element zestawu? Nie tylko oferuje automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz, ale również po skończonym mopowaniu podłóg skutecznie myje pady gorącą wodą (75 stopni Celsjusza) i suszy je gorącym powietrzem (45 stopni Celsjusza). Jeśli chodzi o sam robot, ma wysoką siłę ssania wynoszącą 19000 Pa, do tego dochodzi możliwość pokonywania przeszkód, których wysokość wynosi 2,2 cm. Robot unosi mopa by chronić dywan i potrafi wysunąć boczną szczotkę oraz pad, by sięgać w trudno dostępne miejsca.

Sugerowana cena katalogowa MOVA P50 Ultra wynosi 3339 zł, jednak możemy liczyć na 21% rabatu.

MOVA P50 Pro Ultra

Kolejny robot odkurzająco-mopujący, który gościł w naszej redakcji i otrzymał bardzo dobrą opinię. Test MOVA P50 Pro Ultra przeczytacie klikając w ten link. Przede wszystkim to bardzo zaawansowany sprzęt z rozbudowaną stacją dokującą, która myje pady mopujące i zostawia je, jeśli nie są potrzebne, gdyż np. „zleciliśmy” robotowi jedynie odkurzanie, bez mycia podłóg. Jeśli chodzi o siłę ssania, liczby mówią same za siebie – 19000 Pa. Do tego dochodzi szereg funkcji, które sprawiają, że sprzątanie jest skuteczne.

Między innymi chodzi o technologię FlexReach, która sprawia, że szczotka boczna z mopem wysuwają się na 4 cm, by sięgać w trudno dostępne miejsca. Do tego dochodzi opcja podnoszenia szczotki bocznej i padów mopujących, by nie ubrudzić dywanu. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że w stacji dokującej zainstalowana jest kasetka z detergentem, który jest automatycznie dozowany podczas mycia podłóg.

Sugerowana cena katalogowa robota MOVA P50 Pro Ultra wynosi 4249 zł, jednak producent obniżył ją o 20% z okazji trwającej promocji.

Nawet 25% rabatu na sprzęt MOVA. Kup na Dzień Matki. MOVA P50 Pro Ultra.

Gdzie kupić prezentowany sprzęt MOVA objęty ofertą promocyjną?

Jak widać, taki sprzęt MOVA będzie podziękowaniem dla mamy za jej trud nie tylko tego jednego dnia w roku, ale wręcz codziennie, gdyż te wydajne i zaawansowane rozwiązania wyręczają podczas wykonywania obowiązków. Szczególnie w przypadku robotów sprzątających, które sprawiają, że możemy zapomnieć o odkurzaniu podłóg.

Nasuwa się pytanie: gdzie kupić sprzęt MOVA, który został tu zaprezentowany? Możemy odwiedzić stronę producenta: https://pl.mova.tech/, lub udać się do popularnych sieci elektromarketów, takich jak RTV EURO AGD lub Media Expert.