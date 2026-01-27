41% Polaków ćwiczy, by żyć dłużej. Sylwetka na dalszy plan

Siłownia przestaje być miejscem, do którego chodzimy wyłącznie po „formę na lato”. Po co więc wiele osób ćwiczy? Coraz częściej traktujemy to miejsce jako sposób na zachowanie zdrowia, sprawności i niezależności na długie lata. Potwierdza to badanie przeprowadzone dla sieci Well Fitness w ramach kampanii Train Well – Live Well.

41% Polaków ćwiczy, by żyć dłużej

Choć poprawa sylwetki wciąż jest ważna, to nie ona znajduje się dziś na szczycie listy motywacji. Aż 41% Polaków wskazuje, że ćwiczy przede wszystkim po to, by jak najdłużej zachować siłę i sprawność wraz z wiekiem. Dopiero na drugim miejscu pojawia się wygląd zewnętrzny (39%). Niewiele mniej osób zwraca uwagę na poprawę samopoczucia – redukcję stresu, lepszy sen i większą pewność siebie (37%).

Trening na co dzień, nie tylko „na efekt”

Z badania wynika, że co czwarty Polak odwiedza siłownię lub klub fitness przynajmniej raz w miesiącu. Co ciekawe, wiele motywacji do ćwiczeń ma bardzo praktyczny wymiar. Niemal 29% respondentów wskazuje, że regularne treningi pomagają im lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami – od wnoszenia zakupów, przez zabawę z dziećmi, po prace domowe czy podróże.

Widoczne są też różnice między płciami. Kobiety częściej niż mężczyźni podkreślają, że ćwiczą z myślą o profilaktyce zdrowia i poprawie wydolności w codziennym życiu. Taką motywację wskazuje 48% kobiet, podczas gdy wśród mężczyzn jest to 34%.

– Coraz więcej osób postrzega trening nie jako krótkotrwały projekt sylwetkowy, ale element dbania o jakość życia – zauważa Mateusz Górnik, Kierownik Działu Treningów Personalnych i Fitness w Well Fitness. – Zdrowie, funkcjonalność i długowieczność stają się ważniejsze niż szybki efekt wizualny.

41% Polaków ćwiczy, by żyć dłużej

Nowy rok wciąż działa motywująco

Choć podejście do treningu się zmienia, jedno pozostaje bez zmian – początek roku nadal sprzyja postanowieniom. 9% Polaków deklaruje, że planuje rozpocząć ćwiczenia właśnie wtedy. Motywacją jest chęć „nowego startu”, myślenie o lepszej formie na lato, a czasem także presja otoczenia.

Nie wszyscy jednak decydują się na ten krok. Najczęściej wskazywane bariery to brak czasu, koszt karnetu oraz brak motywacji. Część osób obawia się również oceniania przez innych ćwiczących. Wciąż obecne są też popularne mity – wielu Polaków uważa, że trening raz w tygodniu nie ma sensu albo że bez idealnej diety ćwiczenia nie przyniosą żadnych efektów.

41% Polaków ćwiczy, by żyć dłużej

To po to wiele osób ćwiczy. Korzyści wykraczające poza wygląd

Osoby, które ćwiczą regularnie, najczęściej mówią o efektach, które nie mają wiele wspólnego z samą sylwetką. 57% trenujących deklaruje, że ma więcej siły i energii w codziennym życiu. Ponad połowa zauważa poprawę postawy ciała, a 45% odczuwa wyraźne zmniejszenie poziomu stresu. Co trzeci badany dostrzega także poprawę wyników badań zdrowotnych.

Wnioski z badania są dość jednoznaczne: aktywność fizyczna coraz rzadziej kojarzy się wyłącznie z wyglądem. Dla wielu Polaków to przede wszystkim sposób na lepsze samopoczucie, większą sprawność i komfort życia – tu i teraz, ale też w dłuższej perspektywie.

Szczegóły na temat aktywności fizycznej można znaleźć na stronie klubów fitness – Well Fitness. Przy okazji zobacz, jaki drążek do podciągania to must have domowej siłowni.